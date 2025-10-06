قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فيضان زانكلين الضخم.. قصة حدث ضخم غير مسار البحر المتوسط
مباحثات بين بوتين ونتنياهو حول 3 قضايا مهمة
السفير الأردني يهنئ مصر بفوز الدكتور خالد العناني بمنصب مدير عام "اليونسكو"
قيادي بـ مستقبل وطن: كلمة الرئيس السيسي في ذكرى نصر أكتوبر منهج عمل لمواجهة التحديات الراهنة
مصر الحاضر تنتصر.. تعليق عضو مجلس إدارة الأهلي علي فوز خالد عناني في اليونسكو
ترتيب الدوري.. المصري يتصدر والزمالك وصيفا والأهلي ثالثا
الصليب الأحمر في غزة: نسعى إلى تقديم ضمانات لتبادل المحتجزين والأسرى
شعبة السيارات تكشف تفاصيل هامة حول انخفاض الأسعار
مبروك لمصر.. تعليق يحيى الفخراني على فوز العناني بمنصب مدير اليونسكو
عودة إمام عاشور لـ الأهلي تقترب بعد تحسن حالته الصحية
محافظ القاهرة يهنئ خالد العناني لفوزه بمنصب مدير عام اليونسكو
وزير الخارجية: دعم الرئيس السيسي ساهم في تحقيق الفوز الكاسح بانتخابات اليونسكو
أخبار البلد

وزيرة التنمية المحلية تهنئ الدكتور خالد العناني لفوزه بمنصب المدير العام لمنظمة اليونسكو

 تقدمت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، بخالص التهاني إلى الدكتور خالد العناني بمناسبة فوزه المستحق بمنصب المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو)، خلال انتخابات المجلس التنفيذي في دورته الـ222 التي عُقدت بمقر المنظمة في باريس.


وأضافت وزيرة التنمية المحلية أن اختيار الدكتور خالد العناني لهذا المنصب الرفيع هو تقدير لمسيرته العلمية والإدارية الثرية، ولجهوده الكبيرة في تعزيز التعاون الثقافي والحضاري بين الشعوب، متمنية له دوام التوفيق والنجاح في أداء مهامه لخدمة أهداف ورسالة منظمة اليونسكو في مجالات التعليم والثقافة والعلوم.

الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية الدكتور خالد العناني المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة اليونسكو انتخابات المجلس التنفيذي

