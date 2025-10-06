وزيرة التنمية المحلية تهنئ الدكتور خالد العناني لفوزه بمنصب المدير العام لمنظمة اليونسكو

تقدمت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، بخالص التهاني إلى الدكتور خالد العناني بمناسبة فوزه المستحق بمنصب المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو)، خلال انتخابات المجلس التنفيذي في دورته الـ222 التي عُقدت بمقر المنظمة في باريس.



وأضافت وزيرة التنمية المحلية أن اختيار الدكتور خالد العناني لهذا المنصب الرفيع هو تقدير لمسيرته العلمية والإدارية الثرية، ولجهوده الكبيرة في تعزيز التعاون الثقافي والحضاري بين الشعوب، متمنية له دوام التوفيق والنجاح في أداء مهامه لخدمة أهداف ورسالة منظمة اليونسكو في مجالات التعليم والثقافة والعلوم.