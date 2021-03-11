Instagram تعلن إعادة إطلاق "إنستجرام لايت"

أعلنت شركة "إنستجرام" (Instagram)، صاحبة منصة مشاركة الصور الرقمية عبر الإنترنت، إعادة إطلاق تطبيقها الأقل حجما "انستجرام لايت" (Instagram Lite)، وذلك في 170 بلدا من خلال متجر التطبيقات على نظام الأندرويد "بلاي ستور" (Play Store).





وذكر موقع (ذا فيرج) التقني أن التطبيق الجديد يأتي بحجم 2 ميجا بايت، فيما يبلغ حجم التطبيق العادي لـ"انستجرام" 30 ميجا بايت، مشيرا إلى أن الشركة لا تخطط في الوقت الحالي لإتاحة التطبيق لنظام "آي أو اس" (iOS) الخاص بهواتف "أبل" (Apple).





وأوضح الموقع أن هذه ليست المرة الأولى التي تطلق فيها "انستجرام" تطبيقا أقل حجما، إذ أطلقت الشركة في عام 2018 التطبيق ذاته، وكان بحجم 573 كيلو بايت فقط، إلا أنها سحبته العام الماضي من متجر التطبيقات.



