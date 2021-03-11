تعرض نجم الزمالك والإسماعيلي السابق إلى حادث سير مروع

نجا عمرو فهمي نجم نادي الإسماعيلي والزمالك وإنبي السابق والمدرب العام لفريق فاركو والذي يلعب فى دوري الدرجة الثانية، من الموت بأعجوبة بعد تعرضه لحادث سير مروع، رفقه إداري وطبيب الفريق.

ونجا عمرو فهيم ومن معه من الحادث المروع الذي تعرض له رفقة الجهاز المعاون لنادي فاركو ، بعدا تعرضت سيارته للإصدام بعربية نقل كبيرة مما أدى إلى طلوع العربة النقل الثقيل فوق سيارة نجم الزمالك السابق مما ادى إلى تهشم السيارة تماما .

وحقق الأهلي أمسس الأربعاء فوزًا ثمينًا على الإسماعيلي بثنائية نظيفة ضمن منافسات الجولة 12 في بطولة الدوري المصري الممتاز على استاد برج العرب في الإسكندرية.





الأهلي سجل في الدقيقة 72 من ركلة جزاء عن طريق المغربي بدر بانون، قبل أن يضيف صلاح محسن الهدف الثاني في الدقيقة 88.





ورفع الأهلي رصيده إلى 27 نقطة بفارق 3 نقاط عن الزمالك المتصدر، مع أفضلية لعب الأحمر مباراتين أقل من الأبيض، بينما ظل الإسماعيلي في المركز 16 برصيد 10 نقاط.