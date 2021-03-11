رد فعل صادم من 3 سيدات تجاه سائق طلب منهن ارتداء كمامات .. شاهد

وثقت لقطات مصورة تداولتها وسائل إعلام رد الفعل الصادم لثلاث سيدات تجاه سائق "أوبر" بعد أن طلب منهن الالتزام بارتداء الكمامات أثناء تواجدهن في سيارته تماشيًا مع إجراءات الوقاية من فيروس كورونا المستجد ، حيث لم تكتف السيدات برفض طلبه فحسب، لكنه تعرض لاعتداء منهن، كما سعلت إحداهن في وجهه وانتزعت كمامته الواقية عنوة ومزقتها.





وأكد السائق "سوبهاكار خادكا" أنه تعرض أيضًا لإساءات عنصرية من قبل الثلاث سيدات بعد أن أقلهن في حي "باي فيو" بمدينة "سان فرانسيسكو" الأمريكية يوم الأحد الماضي.









وخلال اللقطات التي وثقتها كاميرا مثبتة داخل سيارة "خادكا"، شوهدت إحدى السيدات وهي تسعل في وجهه عمدًا مرارًا وتكرارًا، قبل أن تنتزع هاتفه المحمول وتمزق كمامته، أثناء توجيه إهانات لفظية إليه.





وأفاد السائق، البالغ من العمر 32 عامًا، بأن سيدة أخرى منهن هاجمته بعد ذلك بـ"رذاذ الفلفل" داخل سيارته؛ وأكدت شرطة مدينة "سان فرانسيسكو" أنها تجري تحقيقًا في الواقعة، وطلبت المساعدة في تحديد هوية السيدات اللاتي اعتدين على السائق.





ووفقًا لما ورد في صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن شركة "أوبر" قالت إنها أوقفت حساب العميلة التي طلبت السيارة.









وصرح "سوبهاكار خادكا" لشبكة "CBS" الأمريكية قائلًا: "لم أقل لهن شيئًا سيئًا إطلاقًا.. لم أسبهن"، وأضاف أن المشادة بدأت بعد أن طلب من إحداهن ارتداء كمامة وعندما رفضت توقف في محطة وقود كي تشتري واحدة من هناك، وفي تلك اللحظات بدأ يتلقى إهانات وإساءات عنصرية من الثلاث سيدات، قبل أن ترشه إحداهن برذاذ الفلفل أثناء مغادرتهن السيارة.



