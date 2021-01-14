جدال بسبب كمامة ينتهي باعتداء بالضرب وحادث طعن في مركز تسوق

بعد مطالبة سيدة كانت متواجدة برفقته بارتداء كمامة واقية ، أقدم متسوق على الاعتداء بالضرب على حارس أمن في مركز للتسوق بمدينة "سيدني" الأسترالية، كما طعن متسوقًا آخر وأصابه في ساقه بسكين كان في حوزته.





ووفقًا لما أوردته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن المعتدي، البالغ من العمر 25 عامًا، كان متواجدًا برفقة سيدة وطفلين في جولة بمركز التسوق مساء يوم الثلاثاء الماضي، وفي تلك الأثناء تدخل حارس أمن وطلب من السيدة ارتداء كمامة تماشيًا مع الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.









وبعد وهلة وجيزة، اقترب المعتدي من حارس الأمن البالغ من العمر 59 عامًا ودفعه قبل أن ينهال عليه باللكمات، على الرغم من أن تقارير وسائل الإعلام لا تشير إلى أن السيدة أبدت اعتراضًا على طلب حارس الأمن لها بالالتزام بارتداء كمامة واقية.





وتدخل متسوق آخر في الـ53 من عمره في أعقاب ذلك وتصاعدت حدة المشاجرة؛ وأفادت الصحيفة بأن المعتدي طعن المتسوق المسن بسكين في ساقه خلال المواجهة، قبل أن يتمكن حارس الأمن بمساعدة العميل المصاب من السيطرة على المعتدي وتقييده حتى وصلت الشرطة وأُلقي القبض عليه، ووُجهت إليه تهم حيازة سلاح بقصد ارتكاب جريمة يعاقب عليها القانون والاعتداء وإعاقة ضابط شرطة أثناء أداء واجبه.







