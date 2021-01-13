بسبب فتحة التهوية..طفلة صغيرة تنقذ أسرة من الموت بالسم..شاهد

تمكن رجال الإنقاذ في مدينة ملبورن الاسترالية من إنقاذ أسرة كاملة من ثعبان شديد السمية كان على وشك اقتحام منزلهم من فتحة التهوية الموجودة أعلى جدار المنزل .





وفقا لما وردج في صحيفة " ديلي ميل"، فإن أسرة في مدينة ملبورن أبلغت عن وجود ثعبان في محيط المنزل، شاهدته طفلتهم الصغيرة البالغة من العمر 6 سنوات .





وصل رجال الإنقاذ إلى المنزل الذي جاءت منه الإستغاثة، وجدوا الثعبان البالغ طوله مترين و نصف يحاول الوصول إلى فتحة التهوية الموجودة أعلى المنزل .





تمكن رجال الغنقاذ من حبس الثعبان في صندوق يشبه الإبريق، وو غادروا من المكان على الفور، بعد أن أخبروا الأسرة أن الثعبان من فصيلة شديدة السمية و كان من الممكن ان ينهي حياة الأسرة في ساعات .





جدير بالذكر أن المنطقة التي تسكت فيها الأسرة تشتهر بوجود الافاعي، إلا انهم علموا منذ سنوات قليلة أن إدارة البيئة في ملبورن أكدت انهم أمنوا المكان من الأفاعي و أصبح حاهز لإستقبال البشر و دون أي قلق .