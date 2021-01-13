ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

بسبب فتحة التهوية..طفلة صغيرة تنقذ أسرة من الموت بالسم..شاهد

الأربعاء 13/يناير/2021 - 03:45 م
صدى البلد
Advertisements
مريم صليب
تمكن رجال الإنقاذ في مدينة ملبورن الاسترالية من إنقاذ أسرة كاملة من ثعبان شديد السمية كان على وشك اقتحام منزلهم من فتحة التهوية الموجودة أعلى جدار المنزل . 

وفقا لما وردج في صحيفة " ديلي ميل"، فإن أسرة في مدينة ملبورن أبلغت عن وجود ثعبان في محيط المنزل، شاهدته طفلتهم الصغيرة البالغة من العمر 6 سنوات . 

وصل رجال الإنقاذ إلى المنزل الذي جاءت منه الإستغاثة، وجدوا الثعبان البالغ طوله مترين و نصف يحاول الوصول إلى فتحة التهوية الموجودة أعلى المنزل . 

تمكن رجال الغنقاذ من حبس الثعبان في صندوق يشبه الإبريق، وو غادروا من المكان على الفور، بعد أن أخبروا الأسرة أن الثعبان من فصيلة شديدة السمية و كان من الممكن ان ينهي حياة الأسرة في ساعات . 

جدير بالذكر أن المنطقة التي تسكت فيها الأسرة تشتهر بوجود الافاعي، إلا انهم علموا منذ سنوات قليلة أن إدارة البيئة في ملبورن أكدت انهم أمنوا المكان من الأفاعي و أصبح حاهز لإستقبال البشر و دون أي قلق .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

التف حول عنقه.. ثعبان يعتصر جسد رجل حتى الموت .. صور

فقط يحدث في أستراليا .. الضفادع أشرس من الثعابين.. فيديو

اصطياد أفعى سامة من دخل غرفة طفل أسترالي .. صور

صدمة العمر.. تركت نافذة غرفتها مفتوحة فاستيقظت لتجد الثعبان بجانبها في السرير.. فيديو

ترشيحاتنا

بسبب الإعلام.. أحمد سعد يكشف حقيقة انفصاله عن خطيبته

كورونا يضرب منتخب البرازيل قبل ساعات من انطلاق مونديال اليد

تورتة وبلالين.. درة تنبهر من مفاجأة زوجها في عيد ميلادها

بعد الزيادات الأخيرة.. تعرف على أسعار وحش تويوتا راف 4 في مصر

رئيس أهلي جدة يثير الجدل حول رحيل الونش عن الزمالك | تفاصيل

كانوا عايزين شو إعلامي فقط.. شوبير يفتح النار على مجلس مرتضى منصور

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في عيد الغطاس.. 5 فوائد لتناول القصب لن تتوقعها

بإطلالة رياضية.. حنان مطاوع تستعرض أناقتها على إنستجرام

بعد الزيادات الأخيرة.. تعرف على أسعار وحش تويوتا راف 4 في مصر