قفزة هائلة في إصابات كورونا اليومية بـ ألمانيا

سجلت ألمانيا اليوم، الخميس، ارتفاعا جديدا في عدد الإصابات والوفيات المسجلة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، خلال الـ24 ساعة الماضية.





ووفقا لأحدث بيانات معهد "روبرت كوخ" الألماني، فقد رصدت السلطات الصحة الألمانية 14356إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الساعات الـ24 الأخيرة، إلى جانب 321 حالة وفاة.





وأفاد معهد "روبرت كوخ" للأمراض المعدية في ألمانيا أن إجمالي عدد الإصابات في البلاد ارتفع إلى مليونين و532 ألفًا و947 ، بينما بلغ إجمالي الوفيات 72810 .





وكانت السلطات الصحية في ألمانيا قد سجلت بالأمس 9146 إصابة بفيروس كورونا و300 حالة وفاة.





وفي وقت سابق، قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إنها ستفتح أبوابها في خلال الأسابيع المقبلة إذا ظلّ معدّل الإصابة بالفيروس أقلّ من 100 حالة لكل 100 ألف نسمة خلال أسبوع. وأكدت أنّه بهذه الخطة المكوّنة من خمسة مراحل فإنّ ألمانيا تدخل "مرحلة جديدة".



