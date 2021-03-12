تقرير.. رونالدو ويوفنتوس ولقب الأبطال.. قصة لم يكتب لها النجاح!





لم يكن بوفون فقط من يحلم بدوري الأبطال في يوفنتوس لكن هو أكثر لاعبي اليوفي تمنيا بتحقيق هذا اللقب، ولكن عام جديد يمر ودون أن ينجح يوفنتوس أو بوفون في نيل لقب التشامبيونزليج.





يوفنتوس تعاقد مع رونالدو في صفقة هزت أرجاء كرة القدم، لم تكن صفقة بالعادية، فالدون البرتغالي ترك مدريد وهو بطلا ومحققا لأربعة ألقاب لدوري أبطال أوروبا.





أعتقد جماهير يوفنتوس بأن نيل اللقب الثالث للتشامبيونزليج في تاريخهم بات قريبا للغاية، وذلك بعد التعاقد مع أحد أكثر اللاعبين تتويجا بلقب الأبطال (5 مرات).





حاول رونالدو في عامه الأول مع اليوفي أن يعيد لقب الأبطال للبيانكونيري، ولكنه اصطدم بجيل تاريخي لأياكس أمستردام نجح في التفوق على السيدة العجوز وأطاح بالدون ورفقاه من دور الثمانية للبطولة الأوروبية الأقوى.





كرر رونالدو محاولته مرة أخرى في موسمه الثاني مع اليوفي، ولكنه اصطدم هذه المرة بفريق ليون الصلب الذي أحرج يوفي وأطاح به ثم أطاح بمانشستر سيتي في نسخة استثنائية للفريق الفرنسي.





وفي موسمه الثالث - الموسم الحالي - توقع الجميع نسخة مخالفة ليوفنتوس مع بيرلو، نسخة تدمج بين شباب البيرنكونيري وعناصر الخبرة تقود الفريق لحلم جماهير بطل إيطاليا.





ولكن هذه المرة لم يكتب النجاح أيضا لرفقاء القائد بوفون، وودع اليوفي على يد فريق برتغالي من موطن رونالدو، فريق بورتو بقيادة مدافعه المخضرم بيبي الزميل السابق للدون في الريال.





بورتو قدم ملحمة تاريخية وفاز على اليوفي بأفضلية الأهداف خارج الأرض بعد انتهاء مجموع المباراتين بالتعادل.





لم يظهر رونالدو ذهابا وإيابا كما انتظر جماهير اليوفي، وغاب تألقه خاصة عن مباراة الإياب أمس الثلاثاء، حيث لم يظهر سوى بصناعته للهدف الأول والذي كان من تمريرة قصيرة للموهبة فيردريكي كييزا.





البعض أشار بأن حكاية رونالدو مع اليوفي أوشكت على النهاية بعد فشل في دوري الأبطال للعام الثالث على التوالي.. لم يكتب النجاح لرونالدو مع بطل إيطاليا في التشامبيونز.. ولكن يبقى السؤال هل ينتظر رونالدو لعام آخر ويتحدى فرق أوروبا في موسم جديد أمام يرحل لتجربة جديدة بعيدا عن سئ الحظ يوفنتوس.

كان يحلم جانلويجي بوفون الحارس التاريخي لمنتخب إيطاليا ويوفنتوس، بالتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا، وارتفع سقف أحلامه وطموحاته بعد قدوم رونالدو في صيف 2018 من ريال مدريد.