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رياضة

هاتريك جوميز أمام الوحدة ينتزع للهلال صدارة الدوري السعودي

الخميس 11/مارس/2021 - 08:59 م
صدى البلد
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القسم الرياضي
حقق الهلال فوزا عريضا على الوحدة بأربعة أهداف مقابل هدفين في المواجهة التي أقيمت مساء اليوم الخميس على ملعب الملك عبدالعزيز ضمن منافسات الدوري السعودي. 

ورفع الهلال رصيده إلى النقطة 45 في صدارة الدوري متساويا مع الشباب، فيما توقف رصيد الوحدة عند النقطة  27. 

وشهدت المباراة تألقا لافتا للنجم الفرنسي بافيتيمبي جوميز مهاجم الهلال والذي وقع على هاتريك بالمواجهة. 

وافتتح يوسف نياكاتي الهدف الأول لصالح الوحدة في الدقيقة 15، ولكن عاد المهاجم الفرنسي جوميز وسجل التعادل في الدقيقة 35 من ركلة جزاء. 

وأضاف لوسيانو فيتو الهدف الثاني للهلال بعد دقيقة واحدة من هدف جوميز. 

وبعد 5 دقائق سجل نياكاتي لاعب الوحدة الهدف الثاني له لفريقه في الدقيقة 40، لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق. 

ودخل الهلال الشوط الثاني عازما على تحقيق الفوز وكان له ما أراد حيث وقع جوميز على الهدف الثالث والرابع لصالح الزعيم في الدقيقتين 55 و77.
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