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سيارات

5 نصائح للمبتدئين في عالم قيادة السيارات .. تعرف عليها

الخميس 11/مارس/2021 - 11:05 م
5 نصائح للمبتدئين
5 نصائح للمبتدئين في عالم قيادة السيارات
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صبري طلبه

ربما يقابل الكثير من السائقين الجدد صعوبة كبيرة عند استخدام السيارة، و ترجع هذه المشكلة إلى عدة أسباب و منها، القياسات الهيكيلة للمركبة، أو الضوابط المختلفة لقواعد الطريق، بالاضافة إلى فنيات القيادة، و الأمور الميكانيكية، ولاشك أن كافة هذه الصعوبات تبدأ في الاختفاء التدريجي عند ممارسة قيادة السيارة باستمرار، و التطلع لمهارات القيادة و النصائح الفنية.

 

و في سياق هذا الموضوع يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري افضل 5 نصائح للمبتدئين في عالم قيادة السيارات.

 

1- من الضروري أن نقوم بضبط المرايات الجانبية لكي نكشف جميع الزوايا الواقعة على يمين و يسار السيارة، مع اعطاء شارة الانتقال من حارة مرورية إلى الاخرى، لتفادي مشكلات السيارات القادمة من خلفك.


2- ارتداء حزام الأمان له عامل مهم لحماية و سلامة قائد السيارة و من معه، فهو يكون بمثابة درع الحماية، لتجنب مخاطر الاصطدام، و تلزم به جميع القوانين المرورية، لذا تأكد من ارتدائه قبل أن تنطلق إلى رحلتك.


3- يجب أن تقوم بضبط مقعد القيادة جيدًا، للتحكم في وضعية مقود الحركة الـ"دركسيون"، و استخدام كل من دواسة البنزين و الفرامل أو الدبرياج، بطريقة مثالية تمنحك الأفضلية على الطريق، و يفضل الابتعاد عن الاحذية ذات كعب كبير، أو الاحذية الضخمة، و ذلك لسلاسة التحكم الفني.


4- الالتزام بمسافات الأمان و السرعات المقررة، و عدم تجاوز الاشارات المرورية، حتى لا تقع تحت طائلة العقوبة، بالاضافة إلى الوقوف في الأماكن المخصصة للانتظار.


5- كما يجب أن نتبع مواعيد الصيانة الدورية، و التي تشمل زيت المحرك، و البوجيهات، و منظومة التبريد، وكلا من فلتر الزيت و التكييف والهواء و البنزين، مع الاهتمام بجميع أجزاء السيارة مثل الاطارات و توقيت تغيير زيت ناقل الحركة. 

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