5 نصائح للمبتدئين في عالم قيادة السيارات .. تعرف عليها

ربما يقابل الكثير من السائقين الجدد صعوبة كبيرة عند استخدام السيارة، و ترجع هذه المشكلة إلى عدة أسباب و منها، القياسات الهيكيلة للمركبة، أو الضوابط المختلفة لقواعد الطريق، بالاضافة إلى فنيات القيادة، و الأمور الميكانيكية، ولاشك أن كافة هذه الصعوبات تبدأ في الاختفاء التدريجي عند ممارسة قيادة السيارة باستمرار، و التطلع لمهارات القيادة و النصائح الفنية.
و في سياق هذا الموضوع يقدم موقع "صدى
البلد" الاخباري افضل 5 نصائح للمبتدئين في عالم قيادة السيارات.
1- من الضروري أن نقوم بضبط المرايات
الجانبية لكي نكشف جميع الزوايا الواقعة على يمين و يسار السيارة، مع اعطاء شارة
الانتقال من حارة مرورية إلى الاخرى، لتفادي مشكلات السيارات القادمة من خلفك.
2- ارتداء حزام الأمان له عامل مهم لحماية و سلامة قائد السيارة و من معه، فهو يكون بمثابة درع الحماية، لتجنب مخاطر
الاصطدام، و تلزم به جميع القوانين المرورية، لذا تأكد من ارتدائه قبل أن تنطلق إلى
رحلتك.
3- يجب أن تقوم بضبط مقعد القيادة جيدًا،
للتحكم في وضعية مقود الحركة الـ"دركسيون"، و استخدام كل من دواسة
البنزين و الفرامل أو الدبرياج، بطريقة مثالية تمنحك الأفضلية على الطريق، و يفضل
الابتعاد عن الاحذية ذات كعب كبير، أو الاحذية الضخمة، و ذلك لسلاسة التحكم الفني.
4- الالتزام بمسافات الأمان و السرعات
المقررة، و عدم تجاوز الاشارات المرورية، حتى لا تقع تحت طائلة العقوبة، بالاضافة
إلى الوقوف في الأماكن المخصصة للانتظار.
5- كما يجب أن نتبع مواعيد الصيانة الدورية، و التي تشمل زيت المحرك، و البوجيهات، و منظومة التبريد، وكلا من فلتر الزيت و التكييف والهواء و البنزين، مع الاهتمام بجميع أجزاء السيارة مثل الاطارات و توقيت تغيير زيت ناقل الحركة.