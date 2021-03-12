بعتني بكام يا صاحبي.. كوميديا إبراهيم فايق في التقليد مع منى الشاذلي.. فيديو

حل الإعلامي إبراهيم فايق، وهاني حتحوت وكريم خطاب وكريم رمزي ضيوفا على الإعلامية منى الشاذلي في برنامج " معكم " المذاع على قناة " سي بي سي ".
وشارك الـ 4 إعلاميين في فقرات ترفيهية كوميدية مع الإعلامية منى الشاذلي، وتم تنفيذ أحكام على الخاسر في التحديات .
وقام إبراهيم فايق، بتقليد مشهد للفنان احمد السقا من فيلم أبراهيم الأبيض، وتقمص إبراهيم فايق وكريم خطاب شخصيات أحد مشاهد فيلم إبراهيم الأبيض بشكل كوميدي قائلا: "بعتني بكام يا صاحبي".
وقال إبراهي فايق: "زمان كنت في العين السخنة في عام 2010، ولكن عندي مشكلة أنا عندي عضلات لكن مش بعرف اعوم".
وأضاف إبراهيم فايق: "انا بلبس نضارة بدون عدسات منذ سنوات وتعودت على هذا الأمر زمان كان نظري ضعيف وعملت عملية منذ عدة سنوات ولكنني تعودت على ارتداء النظارة وانا شكلي شرير من غير النضارة".