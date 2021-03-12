بعتني بكام يا صاحبي.. كوميديا إبراهيم فايق في التقليد مع منى الشاذلي.. فيديو

حل الإعلامي إبراهيم فايق، وهاني حتحوت وكريم خطاب وكريم رمزي ضيوفا على الإعلامية منى الشاذلي في برنامج " معكم " المذاع على قناة " سي بي سي ".





وشارك الـ 4 إعلاميين في فقرات ترفيهية كوميدية مع الإعلامية منى الشاذلي، وتم تنفيذ أحكام على الخاسر في التحديات .





وقام إبراهيم فايق، بتقليد مشهد للفنان احمد السقا من فيلم أبراهيم الأبيض، وتقمص إبراهيم فايق وكريم خطاب شخصيات أحد مشاهد فيلم إبراهيم الأبيض بشكل كوميدي قائلا: "بعتني بكام يا صاحبي".





وقال إبراهي فايق: "زمان كنت في العين السخنة في عام 2010، ولكن عندي مشكلة أنا عندي عضلات لكن مش بعرف اعوم ".



