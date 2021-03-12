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رياضة

كهربا يرحل إلى الدوري السعودي حال استمرار موسيماني فى قيادة الأهلى

الجمعة 12/مارس/2021 - 01:02 ص
كهربا
كهربا
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أحمد هاني

قال الإعلامي عمر ربيع ياسين، إن محمود عبدالمنعم كهربا، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، سيرحل عن الفريق نهاية الموسم الجاري حال استمرار الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأحمر في منصبه وعدم رحيله.

وأكد عمر ربيع ياسين في برنامجه "نمبر وان" على قناة "النهار" أن كهربا سيرحل عن الأهلي إلى الدوري السعودي حال استمرار موسيماني.

وتابع عمر ربيع ياسين في برنامجه أن موسيماني يرفض استمرار كهربا مع الفريق في الفترة الجارية بسبب التجازوات التي يقوم بها اللاعب واعتراضه المستمر على عدم المشاركة.
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