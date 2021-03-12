إسماعيل يوسف مديرًا فنيًا لزد بعد رحيل أسامة نبيه للزمالك

قال الإعلامي عمر ربيع ياسين إن إسماعيل يوسف سيتولى مسئولية المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي زد في الفترة المقبلة خلفا لأسامة نبيه





وأوضح عمر في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" على شاشة قناة النهار ، :"إسماعيل سيكون سيكون هو المسئول الأول عن قيادة الفريق".





وأشار إلى أسامة نبيه سيتواجد في منصب المدرب العام لفريق الزمالك خلال الفترة المقبلة، كما أن الزمالك اتفق مع أسامة نبيه على كل التفاصيل".