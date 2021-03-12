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رياضة

إسماعيل يوسف مديرًا فنيًا لزد بعد رحيل أسامة نبيه للزمالك

الجمعة 12/مارس/2021 - 01:04 ص
إسماعيل يوسف
إسماعيل يوسف
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محمد رشاد
قال الإعلامي عمر ربيع ياسين إن إسماعيل يوسف سيتولى مسئولية المدير الفني  للفريق الأول لكرة القدم بنادي زد في الفترة المقبلة خلفا لأسامة نبيه 

وأوضح عمر في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" على شاشة قناة النهار ، :"إسماعيل سيكون سيكون هو المسئول الأول عن قيادة الفريق".

وأشار إلى أسامة نبيه سيتواجد في منصب المدرب العام لفريق الزمالك خلال الفترة المقبلة، كما أن الزمالك اتفق مع أسامة نبيه على كل التفاصيل".

وأردف باتريس كارتيرون وافق على تواجد أسامة نبيه وتم تشكيل باقي أفراد الجهاز المعاون، كارتيرون سيتقاضى ١٢٠ ألف دولار شهريا والعقد سيكون لمدة موسم ونصف موسم
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