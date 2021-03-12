ميزة مذهلة بـ "جوجل كروم" لا غنى عنها لمستخدمي الإنترنت

اعتاد مستخدمي أجهزة الكمبيوتر على إجراء فحصا لمكافحة الفيروسات على العتاد الخاصة بهم، ولكن في ظل كل هذه التهديدات والمشاكل الأمنية لا تغطى برامج مكافحة الفيروسات التقليدية أمانك على الإنترنت، من أجل ذلك، قدمت شركة "جوجل" أداة جديدة تتيح لمستخدميه إجراء فصح مماثل لتأمين متصفح الويب الخاص بك.





وبحسب ما ذكره موقع "howtogeek"، تعمل أداة "جوجل" علي فحص الأمان في متصفح كروم Google Chrome بشكل كامل، من خلال إجراء مسحا لاختبار قوة كلمات المرور التي تستخدمها لحساباتك عبر الإنترنت، ثم مقارناتها مع قواعد بيانات التسجيل المسربة والتي تقوم بتنبيهك في حالة تم إختراقها.





كيفية تشغيل ميزة فحص الأمان في متصفح جوجل كروم





الخطوة الأولى: قم بتشغيل متصفح "جوجل كروم" على جهاز الكمبيوتر الذي يعمل بنظام ويندوز 10 أو ماك Mac أو كروم Chrome OS أو لينكس Linux، ثم انقر فوق الثلاث نقاط الأفقية أعلى يمين الشاشة، واضغط على خيار الاعدادات Settings من القائمة المنسدلة.





الخطوة الثانية : مرر لأسفل للوصول الي قسم التحقق من الأمان Safety check، ثم انقر فوق الزر الأزرق "تحقق الآن Check Now"، وانتظر حتي ينتهي من فحص الأمان، ستستغرق مدة اختبار الأمان بضع ثوان اعتمادا علي حجم بيانات التصفح لديك.





الخطوة الثالثة خلال هذه العملية، يقوم جوجل كروم بفحص مجموعة من أربع وحدات أساسية للبحث عن أي برامج ضارة او تهديدات ومعرفة ما إذا كانت تمكنت من الوصول إلى بياناتك، سيتأكد من أن المتصفح موجود على أحدث إصدار للحماية من أحدث فيروسات الإنترنت، وأن جميع الإضافات والملحقات للجهات الخارجية المثبتة بالمتصفح غير ضارة، بالإضافة إلى التحقق من كلمات المرور المحفوظة إذا كانت قد تم اختراقها في خرق البيانات.





الخطوة الرابعة: بمجرد اكتمال فحص الأمان، سيقوم جوجل كروم بعرض تحذيرات واختصارات لأي شيء قد يحتاج إلى اهتمامك الفوري، مثل مراجعة أو تغيير بيانات تسجيل الدخول وكلمات المرور في حالة اختراقها، اتبع الإرشادات الموجودة في حالة تعرض أي من حسابات لتسريب بيانات الاعتماد الخاصة به.





الخطوة الخامسة: بعد اتمام الخطوات السابقة واتخاذ اللازم، يمكنك تشغيل "فحص الأمان" مرة أخري للتأكد من حل هذه المشكلات والتهديدات السابقة.