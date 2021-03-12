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فن

خاص| "صدى البلد" في لوكيشن تصوير "كومانجي" بالإسماعيلية.. صور

الجمعة 12/مارس/2021 - 04:12 م
لوكيشن تصوير كومانجي
لوكيشن تصوير كومانجي
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محمد نحلة - نجلاء سليمان عدسة ابراهيم قنديل
تواجد موقع صدى البلد اليوم، في موقع تصوير أول مشاهد فيلم كومانجي بحضور أبطاله في مدينة الإسماعيلية، وسط أجواء طبيعية ساحرة، حيث يتم تصوير أول المشاهد في مكان يشبه الغابة ويستعينوا أيضا بمشاهد لعدد من الصقور والخيل.

الفيلم ينتمي لفئة الخيال العملي والفانتازيا وهو من إخراج محمود الشربيني وبطولة بسمة وعباس أبو الحسن وحسن عيد ومحمود عزت وعدد من الفنانين السويديين والإنتاج سويدي مصري مشترك وتأليف اكرميني نوري وإخراج محمود الشربيني.

وعلى الجانب الآخر يعرض لبسمة حاليا فيلم قبل الأربعين، وتدور في إطار رعب نفسي ومستند أحداثه من أحداث تمت بالفعل مما يشار بأنها أحداث واقعية لما يمر به الإنسان من مواقف حقيقية وغيرها من الأحداث التي سترونها أثناء المشاهدة.

ويتضمن الفيلم نخبة من النجوم وهم :داليا مصطفى، بسمة ، إيهاب فهمي، هالة فاخر، أحمد جمال سعيد ، محمد على ‏رزق ، أحمد حلاوة ، معتز هشام ، لبنى ونس ، جميل برسوم وآخرين ومجموعة من ضيوف الشرف ومن قصة وسيناريو وحوار أحمد عثمان وإخراج معتز حسام.

كمل تنتظر بسمة عرض فيلم ماكو" بطولة ناهد السباعى، نيكولا معوض، بسمة، منذر رياحنة، محمد مهران، فيريال يوسف، عمرو وهبة، سارة الشامى، وعدد آخر من الفنانين  ومن إخراج محمد هشام، وتدور الأحداث حول 8 أشخاص يمتلكون شركة لإنتاج الأفلام التسجيلية، يقررون السفر لعمل فيلم تسجيلي عن العبارة التي غرقت في مياه البحر الأحمر، ويمرون بالكثير من التحديات للوصول لها، وتتوالى الأحداث فيحدث لهم الكثير من المفاجآت والكوارث.
خاص| "صدى البلد" في لوكيشن تصوير "كومانجي" بالإسماعيلية.. صور
خاص| "صدى البلد" في لوكيشن تصوير "كومانجي" بالإسماعيلية.. صور
خاص| "صدى البلد" في لوكيشن تصوير "كومانجي" بالإسماعيلية.. صور
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