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محافظات

على مساحة 7700 متر.. إزالة 12 تعديا على الأراضي الزراعية بالبحيرة

الجمعة 12/مارس/2021 - 03:57 م
صدى البلد
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أسماء الجنبيهى

 شدد اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة، على استمرار وتكثيف حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة لما تمثله تلك التعديات من خطورة كبيرة وتأثير سلبي بالتعدى على الرقعة الزراعية وحق الدولة والشعب، مؤكدا على استمرار الحملات بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لمنع أي تعديات وإيقاف البناء المخالف فورا للحفاظ على الرقعة الزراعية وتأكيد هيبة الدولة وردع المخالفين.

في نفس السياق نفذت الوحدات المحلية لمراكز( حوش عيسى - الدلنجات - دمنهور )، اليوم الجمعة، حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة وردع المخالفين.

وأسفرت الحملة عن إزالة 12 حالة تعد على مساحة 7700 م2 عبارة عن:-

- إزالة 7 حالات تعد على أراضي أملاك الدولة بمساحة  6700 متر بنطاق قرية عزب حوش عيسى  عبارة عن أرض مزروعة وعشش وأسوار بالطوب الأبيض.

- إزالة 3 حالات  تعد بمساحة 700 م بقرية طيبة بالدلنجات عبارة عن أسوار طوليه وعرضية و مبانى مقسمة  من بالطوب الأبيض والمونة الأسمنتية.

- إزالة 2 حالة تعد على الأراضى الزراعية بمساحة 300 م٢ بعزبة الدستاوى التابعة لمجلس قرية نديبة بدمنهور عبارة عن وسملات خرسانية وأسوار بالطوب الأبيض.

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