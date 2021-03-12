إزالة ركام عقار فيصل المحترق من أعلى الدائري تمهيدا لإعادة حركة السيارات

كشفت مصادر أمنية أن معدات اللودر بدأت في إزالة ركام عقار فيصل المحترق بعد دقائق من تفجيره، والذي تطاير أجزاء منه على الطريق الدائري وذلك تمهيدا لفتح الطريق وإعادة حركة السيارة.





ونفذت منذ قليل الأجهزة الأمنية والتنفيذية بالجيزة عملية تفجير عقار فيصل المحترق بعد قرار المهندسين المختصين بضرورة إزالته لخطورته على المنطقة بعد تآكل جدرانه وأعمدته نتيجة الحريق الذي ظل مشتعلا أكثر من ١٠ أيام متواصلة.





وكانت وأعدت الأجهزة الأمنية والمهندسين المختصين كردون أمني على مساحة واسعة بمحيط العقار، كما تم إخلاء عقارين مجاورين له تحسبا لامتداد الموجة التفجيرية لهما.





وشرحت مصادر أمنية كواليس عملية التفجير، حيث تبين إنه تم هدم جدران وحوائط ٣ طوابق في منتصف العقار لكشف الأعمدة التي تم زرع كمية من المتفجرات "ديناميت" بداخلها.









وأضافت المصادر أن اللجنة الهندسية قررت طريقة هدم العقار حيث سيتم تفجيره على مرحلتين أو ثلاثة مراحل وحددت له الميل على قطعة أرض فضاء خلفه اخلتها أجهزة محافظة الجيزة من كميات كبيرة من القمامة لتصبح مسطحة تماما وتم وضع كميات كبيرة من الرمال بها حتى تقلل من صدمة ارتطام انقاض العقار بها.





وقالت المصادر إن التنفيذ سيتم بحضور مدير أمن الجيزة وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية ورجحت ان يتم إغلاق الطريق الدائري وقت تنفيذ عملية التفجير.









وأعلنت الإدارة العامة للمرور أمس عن تحويلات مرورية واغلاق الطريق الدائري لحظة التفجير.









وعينت الإدارة العامة للمرور الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة، وتسيير حركة المرور.. وذلك تزامنًا مع تنفيذ قرار إزالة العقار الكائن غرب الطريق الدائرى بمنطقة كفر طهرمس بدائرة مركز شرطة كرداسة بالجيزة ، وذلك بأسلوب النسف الحذر ، الأمر الذى يستلزم غلق الطريق الدائرى فى الإتجاهين لمسافة 500 متر من العقار المشار إليه لتأمين مستخدمى الطريق، من الساعة 3 مساءًا وحتى الساعة 4 مساءًا.. هذا ويتم تنفيذ التحويلات المرورية على النحو التالى:





تحويل القادم من أعلى طريق القاهرة/الإسكندرية الزراعى على الطريق الدائرى (القوس الغربى) والمتجه إلى وصلة المريوطية ، لإستخدام محور صفط اللبن فى إتجاه جامعة القاهرة أو فى إتجاه شارع فيصل وميدان الجيزة وعدم إستكمال السير فى إتجاه محور المريوطية .





تحويل القادم من مدينة 6 أكتوبر وطريق الواحات على الطريق الدائرى (القوس الغربى) إلى محور وصلة المريوطية إتجاه كوبرى المنيب أعلى النيل ومناطق القاهرة وعدم الإستكمال إتجاه مناطق العقار على القوس الغربى .





تحويل القادم من مناطق الدائرى الشرقى المنطقة الثالثة (من أعلى المنيب)، والمتجه إلى محور وصلة المريوطية فى إتجاه الطريق الزراعى لإستخدام وصلة المريوطية فى إتجاه أعلى القوس الغربى اتجاه أعلى طريق الإسكندرية الصحراوى .





تم التنسيق مع الإدارة العامة لمرور الجيزة لإحكام منازل محور صفط اللبن على الطريق الدائرى المؤدية إلى مناطق العقار وإرشاد المركبات بإستكمال السير بمحور صفط اللبن والإتجاه يمينًا إلى الطريق الدائرى (القوس الغربى) إتجاه محور 26 يوليو وأعلى طريق القاهرة/الإسكندرية الزراعى .





هذا ويتم إستخدام الطرق البديلة على النحو التالى:





القادم من مناطق الدائرى الشرقى المنطقة الثالثة (من أعلى المنيب) ويرغب فى التوجه إلى طريق الإسكندرية الزراعى يتم الصعود وصلة المريوطية فى إتجاه أعلى القوس الغربى إتجاه منزل طريق الإسكندرية الصحراوى منزل 4,5 إتجاه الإسكندرية ثم الصعود مطلع محور 26 يوليو إتجاه ميدان لبنان ثم الصعود إلى الطريق الدائرى إتجاه طريق القاهرة/الإسكندرية الزراعى .





القادم من مناطق الطريق الصحراوى وطريق الواحات ويرغب فى التوجه إلى طريق القاهرة/الإسكندرية الزراعى يستخدم الطريق الدائرى (القوس الغربى) يمينًا إتجاه وصلة المريوطية وإستكمال أعلى الطريق الدائرى إتجاه أعلى المنيب وحتى نفق السلام وإتجاه طريق القاهرة/الإسكندرية الرزاعى .





القادم من الطريق الدائرى من أعلى طريق القاهرة/الإسكندرية الزراعى ومن أعلى محور 26 يوليو ويرغب فى التوجه لمناطق الجيزة يتم إستخدام محور صفط اللبن فى إتجاه ميدان الجيزة وشارع فيصل وإتجاه جامعة القاهرة.





ومن جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركة المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين



