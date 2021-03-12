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رياضة

أبو العينين يهنئ هاني أبو ريدة بفوزه بعضوية المجلس التنفيذي للفيفا

الجمعة 12/مارس/2021 - 03:58 م
هانى أبو ريدة
هانى أبو ريدة
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هنأ النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، المهندس هاني أبو ريدة بمناسبة فوزه بعضوية المجلس الأعلى للإتحاد الدولي لكرة القدم " فيفا"، عن الدول الناطقة بالبرتغالية والإسبانية والفرنسية، بالتزكية على هامش اجتماعات الجمعية العمومية للاتحاد الأفريقي، كاف، والتي أقيمت بالعاصمة المغربية الرباط اليوم.

وأكد وكيل مجلس النواب،  أن فوز أبو ريدة بعضوية مجلس الاتحاد الدولي واحتفاظه بالمقعد ليصبح أقدم أعضاء الفيفا، شرف كبير وفخر لكرة القدم المصرية، مشددا على أن أبو ريدة سيظل علامة فريدة في الكرة المصرية والأفريقية والعالمية.

وعبر أبو العينين عن سعادته بفوز أبو ريدة واحتفاظه بمقعده فى الفيفا، خاصة وأنه المجلس الأهم في كرة القدم العالمية، ووجود مصري فيه وكونه الأقدم بين جميع أعضائه يعتبر فخرا لمصر، متمنيا له التوفيق في الخطوات القادمة.

وفاز المهندس هاني أبو ريدة، وفوزي لقجع، رئيس الجامعة المغربية، بعضوية المجلس الأعلى للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"  بالتزكية، وذلك بعد انسحاب الثنائي جوستافو ندوندج إيدو وخير الدين زطشي بصورة رسمية، من السباق على المقاعد الناطقة بالإسبانية والعربية والبرتغالية.

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