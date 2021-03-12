مصرع شخصين وإصابة 4 فى انقلاب سيارة نقل على طريق السويس - نويبع

لقى شخصان مصرعهما وأصيب ٤ آخرون فى حادث انقلاب سيارة نقل، اليوم الجمعة، على طريق السويس- نوبيع.
وتلقى اللواء محمد الألفي، مدير أمن السويس، إخطارا من قوات تأمين الطرق بوقوع حادث انقلاب سيارة نقل بطريق نوبيع بعد محطة بنزين التعاون اتجاه طريق السويس- راس سدر.
ووجه الدكتور محمد طنطاوى رئيس مرفق الإسعاف فى السويس، بالدفع ب ٦ سيارات، حيث تم نقل المتوفيين إلى مشرحة السويس العام والمصابين إلى قسم الطوارئ بالمستشفى العام.
وتبين من تقرير مرفق الإسعاف بالسويس، تحت إشراف الدكتور محمد طنطاوى مدير المرفق من بيانات الجثتين لكل من .. 1_ سامية سرحان عبدالكريم محل إقامتها شمال سيناء ، انوار نور سلامة شمال سيناء، والمصابين هم سلمى سليم عودة شمال سيناء، اشتباه كسر بالجمجمة ونزيف بالمخ و محمد سرحان عبدالكريم/28 عاما من شمال سيناء، اشتباه كسر بالذراع الايمن وجروح كدمات وسحجات بالجسم و ايمن نور سلامة 6 أعوام من شمال سيناء جرح قطعى بالراس وجروح كدمات وسحجات بالجسم و موسى نور سلامة من شمال سيناء مصابا بجروح كدمات وسحجات بالجسم.