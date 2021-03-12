مصرع شخصين وإصابة 4 فى انقلاب سيارة نقل على طريق السويس - نويبع

لقى شخصان مصرعهما وأصيب ٤ آخرون فى حادث انقلاب سيارة نقل، اليوم الجمعة، على طريق السويس - نوبيع. آخرون





وتلقى اللواء محمد الألفي، مدير أمن السويس، إخطارا من قوات تأمين الطرق بوقوع حادث انقلاب سيارة نقل بطريق نوبيع بعد محطة بنزين التعاون اتجاه طريق السويس- راس سدر.





ووجه الدكتور محمد طنطاوى رئيس مرفق الإسعاف فى السويس، بالدفع ب ٦ سيارات، حيث تم نقل المتوفيين إلى مشرحة السويس العام والمصابين إلى قسم الطوارئ بالمستشفى العام.



