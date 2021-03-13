أسعار الريال السعودى بالبنوك اليوم

يقدم موقع "صدى البلد" الإخبارى لقرائه خدمة التعرف على أسعار صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى خلال مستهل تعاملات اليوم السبت 13 مارس 2021 وفقا لآخر تحديث للبنوك العاملة فى مصر.





واستقر سعر صرف الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى عند 4.17 جنيه للشراء و 4.20 جنيه للبيع.





وسجل سعر صرف الريال السعودى فى بنك عودة نحو 4.17 جنيه للشراء و 4.20 جنيه للبيع.





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وسجل سعر صرف الريال السعودى فى المصرف العربى الدولى نحو 4.17 جنيه للشراء و 4.19 جنيه للبيع.





ووصل سعر صرف الريال السعودى فى الاسكندرية نحو 4.11 جنيه للشراء و 4.20 جنيه للبيع.





سجل سعر الريال السعودى فى المصرى الخليجى 4.15 جنيه للشراء و 4.20 جنيه للبيع.





وسجل سعر صرف الريال السعودى فى بنك مصر ايران التنمية نحو 4.06جنيه للشراء و 4.22 جنيه للبيع.





ووصل سعر صرف الريال السعودى فى بنك التجارى الدولى CIB نحو 4.13 جنيه للشراء و 4.19 جنيه للبيع.





وبلغ سعر صرف الريال السعودى فى المصرف المتحدة نحو 4.03 جنيه للشراء و 4.10 جنيه للبيع.





وسجل سعر صرف الريال السعودى البنك الاهلى نحو 4.15 جنيه للشراء و 4.20 جنيه للبيع .





وبلغ سعر صرف الريال السعودى فى بنك مصر نحو 4.15 جنيه للشراء و 4.20 جنيه للبيع .





وسجل سعر صرف الريال السعودى فى بنك كريدى اجريكول نحو 4.13 جنيه للشراء و4.21 جنيه للبيع.





واستقر سعر صرف الريال السعودى فى بنك العربى الافريقى نحو 4.06 جنيه للشراء و 4.20 جنيه للبيع.



