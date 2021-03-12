بالمجان.. الكشف على 1569 مريضا خلال قافلة طبية بمركز دمنهور

نفذت مديرية الصحة بالبحيرة، قافلة طبية متعددة التخصصات بقرية شرنوب بمركز دمنهور خلال يومي 10 / 11 مارس الجاري، ويأتى ذلك فى إطار خطة محافظة البحيرة لتكثيف عمل القوافل الطبية المجانية وتقديم الخدمات الصحية المتميزة والاهتمام بالمناطق المحرومة من الخدمة الطبية بالقري والعزب والنجوع.





وأوضح محمود طلحة وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، أن القافلة ضمت عيادات متنقلة تشمل تخصصات طبية متنوعة ( الباطنة، الأطفال، الرمد، الجلدية، الجراحة , عظام، تنظيم الأسرة، النساء والتوليد، أسنان، مسالك بولية)، بالإضافة إلى عمل التحاليل الطبية اللازمة والأشعة وتقديم العلاج للحالات بالمجان مع عمل ندوات توعوية وتثقيفية لأهالى القرية.





أشار وكيل الوزارة، إلى أن القافلة قامت على مدار اليومين من الكشف وصرف علاج بالمجان على حوالي 1569 مواطنا من أهالي القرية تنوعت ما بين 378 حالة باطنة، 199 حالة جراحة عامة ، 78 نساء وتوليد ، 290 حالة اطفال ، 135 حالة مسالك بولية ، 167 حالة رمد ، 54 حالة امراض قلب ، 157 حالة جلدية ، 69 حالة أسنان، و 42 حالة تنظيم الأسرة مع صرف الأدوية اللازمة بالمجان.





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