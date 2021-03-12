في حديقة بيته.. مسن يكتشف بقايا قصر يعود تاريخه إلى 700 عام.. شاهد

اكتشف مسن بريطاني في الـ81 من عمره بقايا قصر أثري يُقدر عمره بحوالي 700 عام في الفناء الخلفي الملحق بمنزله في مقاطعة "سومرست" الواقعة جنوب غرب إنجلترا، وحل بذلك لغزًا يعود تاريخه لقرابة قرنين من الزمان، وفي الوقت ذاته تلقى فاتورة باهظة إثر هذا الاكتشاف.





وسلطت تقارير وسائل إعلام بريطانية، الضوء على تفاصيل هذه القصة، حيث أوضحت أن "تشارلز بول" كان يأمل أن يتمكن من بيع منزله، والانتقال إلى بيت من طابق واحد كان يشيده في الحديقة، لكن خطته أصبحت الآن معلقة؛ إثر العثور على "قصر أسقف" تحت حديقته.









يذكر أن تاريخ المبنى العتيق يعود إلى القرن الـ13 الميلادي، وتلاشى إلى أنقاض بحلول القرن الـ18 قبل أن يختفي تمامًا؛ وكان المؤرخون في حيرة حول مكان وجود هذا القصر على مدى 200 عام تقريبًا، واعتقدوا أنه في موقع آخر قريب.





ورغم سعادة المؤرخين المحليين بهذا الاكتشاف، إلا أن "تشارلز بول" قال إن مشاعره متضاربة حياله، إذ كان من المثير السماع بأن هذا الموقع يحتوي على شيء ذي قيمة تاريخية، لكن التحقق منه سيكلفه حوالي 15 ألف جنيه إسترليني، إلى جانب أن اكتشاف بقايا القصر تسبب في تعطيل تشييد بيته.









واستطرد موضحًا أنه يعاني من إعاقة ويقيم بمفرده، وكان يأمل أن ينتقل إلى البيت الذي يشيده بالحديقة، لكن أعمال بنائه توقفت بسبب الاكتشاف الأثري.



