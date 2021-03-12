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فن

نتفليكس تستحوذ على أول فيلم من إخراج ديف باتيل Monkey Man

الجمعة 12/مارس/2021 - 10:23 م
ديف باتيل
ديف باتيل
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نجلاء سليمان
استطاعت منصة نتفليكس الأمريكية، إبرام صفقة قيمتها 30 مليون دولار للحصول على معظم الحقوق الحصرية لعرض أول تجربة إخراجية للممثل ديف باتيل Monkey Man.

وأنهى فريق العمل تصوير مشاهد الفيلم منذ أيام قليلة، وسيظهر فيه باتيل الذي يبلغ من العمر 30 عاما، بدور شخص يخرج من السجن ويسعى للانتقام ممن تسببوا في سجنه وظلمه قبل سنوات. 

وتغلبت نتفليكس على جميع العروض المقدمة لتوزيع وعرض الفيلم، بعد طرح عدد من المشاهد الأولية له الأسبوع الماضى، ووصفه موقع ديدلاين الامريكي بأنه "جون ويك مومباي"، نسبة إلى فيلم كيانو ريفز الشهير. 

ديف باتيل هو ممثل إنجليزي من أصل هندي، شارك في العديد من الأعمال الناجحة خلال فترة قصيرة، وترشح لنيل جائزة أوسكار أفضل ممثل في دور مساعد عام 2016 عن فيلم Lion.

شارك باتيل في كتابة سيناريو الفيلم، وهو مستوحى من أسطورة هندية عن إله نصف إنسان ونصف قرد، وهو بطولة شارلتو كوبلي، سوبهيتا دوليبالا، و إسكندر خير.

وقال باتيل في بيان له، إنه سعيد للغاية للمشاركة مع نتفليكس في هذا العمل الذي وصفه بالمغامرة، ويأمل أن يكون فيلمه إضافة لصناعة السينما. 

وتحدث باتيل عن ظروف تصوير الفيلم أثناء جائحة كورونا، ونقل أماكن التصوير من الهند إلى إندونيسيا بسبب الوباء، لكنه كان فرصة جيدة لإعادة إحياء حبه للسينما ومتعتها.

تمتلك نتفليكس حاليا حقوق عرض الفيلم وتوزيعه في معظم دول العالم، ما عدا إسبانيا، أمريكا اللاتينية، أيسلندا، يوغوسلافيا، بولندا، روسيا، هونج كونج، إندونيسيا، الصين. 

ومن المقرر طرح Monkey Man خلال العام المقبل 2022.
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