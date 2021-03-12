«التنشيط السياحي» تبحث مع منظم الرحلات الألماني تنشيط السياحة الوافدة

في إطار مشاركة وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي في بورصة برلين السياحية ITB والتي تنعقد هذا العام افتراضيًا خلال الفترة من 9 الى 12 مارس 2021، عقد المهندس أحمد يوسف الرئيس التنفيذي للهيئة مجموعة من اللقاءات المهنية بمشاركة السيد محمد فرج المُشرف على أسواق المانيا والنمسا وسويسرا بالهيئة، من بينها لقاء مع منظم الرحلات الألماني TUI الذي يعد أكبر منظم رحلات بالسوق الألماني.





وخلال هذا اللقاء، تم مناقشة العديد من الملفات الهامة وعلى رأسها بحث آليات تعزيز التعاون المشترك خلال الفترة المقبلة ودفع الحركة السياحية الوافدة لمصر من السوق الأوروبية بصفة عامة والسوق الألماني بشكل خاص، إلى جانب ابراز الميزة التنافسية التي يتميز بها المقصد السياحي المصري عن غيره من المقاصد السياحية الأخرى.





كما تم استعراض ما قامت به الحكومة المصرية ووزارة السياحة والآثار لوضع مجموعة من الاجراءات الاحترازية والوقائية وضوابط السلامة الصحية والتي من شأنها الحفاظ على المواطنين والعاملين بالقطاع وكذلك السائحين.





ومن جانبه، أشار منظم الرحلات الألماني إلى أهمية المقصد السياحي المصري بالنسبة للسائح الأوروبي والألماني بشكل خاص، معربين عن حرصهم على عودة الحركة السياحية الى مصر.



