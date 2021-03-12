حطب يتواصل مع مجاهد للتهنئة بفوز أبو ريدة والاطمئنان على الوفد المصري

تلقى أحمد مجاهد رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم اثناء تواجده فى المغرب اتصالا هاتفيا من هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية.





وهنأ هشام حطب خلال الاتصال الهاتفي بفوز هاني أبو ريدة مجددا بعضوية مجلس الفيفا بالأصالة عن نفسه ونيابة عن اللجنة الأولمبية والاتحادات الرياضية وأسرة الرياضة المصرية.





من جهته قدم مجاهد شكر الاتحاد المصري لرئيس اللجنة الأولمبية على تواصله الدائم للاطمئنان على وفد الاتحاد المصري المشارك في الجمعية العمومية منذ مغادرته القاهرة وطوال فترة وجوده بالمغرب وحتى انتهاء أعمال الجمعية العمومية للكاف واعلان فوز أبو ريدة رسميًا .





يذكر أن الثنائي المهندس هاني أبوريدة والمغربي فوزى لقجع حصلا على مقعد عضوية المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا بالتزكية على هامش فعاليات اجتماعات الجمعية العمومية للاتحاد الأفريقي لكرة القدم الكاف.



