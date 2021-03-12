بعد ظهورها بالحجاب.. ياسمين صبري بملابس قصيرة على إنستجرام





وتصدرت ياسمين صبري، مؤشرات البحث (تريند) على محرك جوجل، في الساعات الماضية بعد ظهورها وهي ترتدي الحجاب والزي الخليجي.





يأتي ذلك بعدما نشرت الفنانة ياسمين صبري، عبر خاصية استوري بحسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام، اطلالتها بالحجاب من دبي.





وظهرت ياسمين بإطلالة خليجية، حيث ارتدت عباءة باللون الأسود، وحجابا يغطي شعرها، واستعرضت بعض المجوهرات الماسية.





وتفاعل معها عدد كبير من متابعيها عبر السوشيال ميديا وجمهورها، وأشادوا بجمالها في ارتداء الحجاب.





ومن جانب آخر، يعد مسلسل "فرصة تانية" هو احدث أعمالها الدرامية، والذي تم عرضه في رمضان ٢٠٢٠، وشارك فيه عدد من نجوم الفن منهم: هبة مجدي واحمد مجدي ودياب وادوارد ومحمود البزاوي ونهال عنبر.





ومن المقرر أن تغيب ياسمين صبري عن السباق الرمضاني هذا العام، فلم تعلن عن تفاصيل أي عمل فني جديد لعام ٢٠٢١.





نشرت الفنانة ياسمين صبري، صورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي على تطبيق الصور والفيديوهات انستجرام، ظهرت فيها بملابس قصيرة، وذلك بعد حالة الجدل أثارتها خلال الساعات الماضية، بعد ظهورها بالحجاب والزي الخليجي.