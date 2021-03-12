ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

بعد ظهورها بالحجاب.. ياسمين صبري بملابس قصيرة على إنستجرام

الجمعة 12/مارس/2021 - 11:00 م
ياسمين صبري بالحجاب
ياسمين صبري بالحجاب
Advertisements
سعيد فراج
نشرت الفنانة ياسمين صبري، صورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي على تطبيق الصور والفيديوهات انستجرام، ظهرت فيها بملابس قصيرة، وذلك بعد حالة الجدل أثارتها خلال الساعات الماضية، بعد ظهورها بالحجاب والزي الخليجي. 

وتصدرت ياسمين صبري، مؤشرات البحث (تريند) على محرك جوجل، في الساعات الماضية بعد ظهورها وهي ترتدي الحجاب والزي الخليجي. 

يأتي ذلك بعدما نشرت الفنانة ياسمين صبري، عبر خاصية استوري بحسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام، اطلالتها بالحجاب من دبي. 

وظهرت ياسمين بإطلالة خليجية، حيث ارتدت عباءة باللون الأسود، وحجابا يغطي شعرها، واستعرضت بعض المجوهرات الماسية.   

وتفاعل معها عدد كبير من متابعيها عبر السوشيال ميديا وجمهورها، وأشادوا بجمالها في ارتداء الحجاب. 

ومن جانب آخر، يعد مسلسل "فرصة تانية" هو احدث أعمالها الدرامية، والذي تم عرضه في رمضان ٢٠٢٠، وشارك فيه عدد من نجوم الفن منهم: هبة مجدي واحمد مجدي ودياب وادوارد ومحمود البزاوي ونهال عنبر.

ومن المقرر أن تغيب ياسمين صبري عن السباق الرمضاني هذا العام، فلم تعلن عن تفاصيل أي عمل فني جديد لعام ٢٠٢١.

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

بـ مجوهرات لافتة.. ياسمين صبري بإطلالة تخطف الأنظار على إنستجرام

رينج أنيق.. سارة الشامي تخطف الأنظار في أحدث إطلالة.. شاهد

بـ مجوهرات لافتة.. ياسمين صبري تبرز جمالها على إنستجرام

من سيارتها.. سارة الشامي تتألق في أحدث ظهور

بإطلالة رياضية.. ياسمين صبري تستعرض رشاقتها على إنستجرام

بقبعة من داخل السيارة.. سارة الشامي في أحدث إطلالة.. شاهد

ترشيحاتنا

في حديقة بيته.. مسن يكتشف بقايا قصر يعود تاريخه إلى 700 عام.. شاهد

سر انتعاش خزينة نادي الزمالك فى الفترة الحالية

بعد انضمامه لجهاز الزمالك .. كشف حساب أسامة نبيه مع زد

جمال شعبان: فيروس كورونا يهاجم القلب.. والنساء لديهن حصانة فسيولوجية

كهربا يقترب من الرحيل عن الأهلي

تقرير: تركيا تتودد لمصر لكسر عزلتها الإقليمية

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سانج يونج تزيل النقاب عن إصدار الجيل القادم من ريكستون موديل 2021| صور

تعرضت للتهديد بالقتل و السيسي تدخل لعلاجها.. قصة ملك إسماعيل مذيعة الزمن الجميل

طريقة عمل حلوى الوردة.. خطوة بخطوة