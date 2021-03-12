بعد عودة كارتيرون.. كشف حساب باتشيكو مع الزمالك

أعلن نادى الزمالك عودة الفرنسي باتريس كارتيرون لتولى المهمة الفنية للفريق الاول لكرة القدم خلفا لـ البرتغالي باتشيكو .





باتشيكو غادر الزمالك للمرة الثانية حيث تولى المهمة للمرة الاولى موسم 2014-2015 ثم عاد العام الماضي بالتحديد في شهر سبتمبر .





ونرصد لكم ابرز ارقام باتشيكو في ولايته الثانية مع الزمالك:





- لعب باتشيكو مع الزمالك 27 مباراة منهم 18 مباراة في الدورى الممتاز و3 بكأس مصر و6 بدورى ابطال افريقيا





- حقق الزمالك تحت قيادة باتشيكو الفوز في 17 مباراة وخسر 4 وتعادل 6 مواجهات .





- خسر باتشيكو لقب دورى ابطال افريقيا الموسم الماضي امام غريمه التقليدي الاهلي بنتيجة هدفين مقابل هدف.



