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رياضة

بعد عودة كارتيرون.. كشف حساب باتشيكو مع الزمالك

الجمعة 12/مارس/2021 - 10:41 م
باتشيكو
باتشيكو
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عبدالله هشام
أعلن نادى الزمالك عودة الفرنسي باتريس كارتيرون لتولى المهمة الفنية للفريق الاول لكرة القدم خلفا لـ البرتغالي باتشيكو .

باتشيكو غادر الزمالك للمرة الثانية حيث تولى المهمة للمرة الاولى موسم 2014-2015 ثم عاد العام الماضي بالتحديد في شهر سبتمبر . 

ونرصد لكم ابرز ارقام باتشيكو في ولايته الثانية مع الزمالك:

- لعب باتشيكو مع الزمالك 27 مباراة منهم 18 مباراة في الدورى الممتاز و3 بكأس مصر و6 بدورى ابطال افريقيا 

- حقق الزمالك تحت قيادة باتشيكو الفوز في 17 مباراة وخسر 4 وتعادل 6 مواجهات . 

- خسر باتشيكو لقب دورى ابطال افريقيا الموسم الماضي امام غريمه التقليدي الاهلي بنتيجة هدفين مقابل هدف.

-فشل باتشيكو في تحقيق اي بطولة مع الزمالك طوال الفترة الماضية حيث خسر لقب كأس مصر وحصد المركز الثاني في الدورى المصري  
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