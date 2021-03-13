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ديني

وزير الأوقاف يفتتح مؤتمر الشئون الإسلامية الـ31

السبت 13/مارس/2021 - 09:01 ص
وزير الأوقاف
وزير الأوقاف
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محمود ضاحي
تنطلق بعد قليل فعاليات المؤتمر الدولي الحادي والثلاثين للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، والذي تقيمه وزارة الأوقاف برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعنوان: "حوار الأديان والثقافات"  والتي تستمر يومين.

ويفتتح الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، فعاليات المؤتمر نائبًا عن الدكتور المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، حيث يقام المؤتمر علي مدار يومين بأحد فنادق القاهرة.

ويشارك في المؤتمر كل من عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، والشيخ نصر الدين مفرح وزير الشئون الدينية والأوقاف بالسودان، والدكتور نور الحق قادري وزير الشئون الدينية والحوار بين الأديان بباكستان، والدكتور محمد أحمد الخلايلة وزير الأوقاف والشئون والمقدسات الإسلامية بالأردن، وعمر على روبلي وزير الأوقاف والشئون الدينية بالصومال، ومحمد عيضة مهدي شبيبة وزير الأوقاف والإرشاد باليمن، وتيموسي متامبو وزير التوعية العامة والوحدة القومية بمالاوي، والدكتور عبد الرحمن بن عبد الله الزيد نائب الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي، وأربعة عشر مفتيًا من مختلف دول العالم يدلون بآرائهم في حوار الأديان والثقافات.

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