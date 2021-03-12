موسيماني يهنئ مواطنه برئاسة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم

هنأ الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، مواطنه باتريس موتسيبي بعد فوزه برئاسة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" بالتزكية فى الانتخابات التى أقيمت اليوم.





ونشر بيتسو موسيماني صورة مع موتسيبي عبر حسابه على تويتر وعلق قائلا: "تهانينا للدكتور باتريس موتسيبي بعدما أصبح رئيس الكاف الجديد".









وأعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم " كاف" اليوم الجمعة، فوز الجنوب إفريقي باتريس موتسيبي، برئاسة الاتحاد، الذي أقيمت في مدينة الرباط المغربية









وفاز موتسيبي بعد انسحاب جميع منافسيه على مقعد رئاسة الكاف خلفًا لـ أحمد أحمد.







