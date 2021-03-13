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أستاذ اقتصاد سياسي : العاصمة الإدارية الجديدة حلم تحول إلى حقيقة.. فيديو

السبت 13/مارس/2021 - 04:01 ص
العاصمة الإدارية
العاصمة الإدارية الجديدة
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محمد القاضي
قال الدكتور كريم العمدة، أستاذ الاقتصاد السياسي، إن العاصمة الإدارية الجديدة تعتبر بمثابة الحلم الذي تحول إلي حقيقة، معقبا أن الخروج من الوادي الضيق أصبح ضرورة حتمية.

وأضاف "العمدة"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حصاد الأسبوع"، المُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن مصر كانت تحتاج إلى واجهة حضارية تطل على المستقبل وهو ما تجسد في العاصمة الإدارية الجديدة، لافتا إلى أنه جاء الوقت لتقليل التكدس في القاهرة، والنقل للعاصمة الإدارية الجديدة.

وأشار أستاذ الاقتصاد السياسي، إلى أن هناك 8 جامعات دولية وهي فروع لجامعات كبري دولية فتحت أبوابها في العاصمة الإدارية الجديدة، وتضم تخصصات حديثة طبقا لسوق العمل الحديث.

وأوضح أستاذ الاقتصاد السياسي، أن العاصمة الإدارية الجديدة تتميز عن المدن الجديدة بأنها عاصمة حضارية وواجهة لمصر، مثل دبي وسنغافورة، مؤكدا: أصبح لدينا عاصمة جديدة عصرية تتناسب مع المتطلبات العصرية التي تتواجد في العالم.
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