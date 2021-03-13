أسعار فئات نيسان قشقاي موديل 2021|صور

طرحت شركة نيسان اليابانية نسختها الرياضية المتعددة الاستخدام NISSSAN QASHQAI، داخل السوق المصري للسيارات عبر 4 فئات وهما، VISIA و ACENTA و TEKNA و النسخة الرابعة كاملة التجهيزات MIDNIGHT، و تعتبر قشقاي واحدة من اقوى المنافسين عن فئة الـ SUV، لاحتوائها على العديد من المواصفات الفنية.

جاءت السيارة بنسبة طول بلغت 4377 مم، و عرض 1806 مم، و بارتفاع 1590 مم، و مساحة تخزينية تسع لـ 430 لتر،بينما يبلغ نسبة استهلاكها من الوقود نحو 5.6 لتر عندما تخوض مسافات قدرها 100 كم.

واستمدت قوتها من سواعد محرك مكون من 4 اسطوانات، سعة 1200 سي سي تيربو، قادر على انتاج قوة 115 حصان، و 165 نيوتن/متر من عزم الدوران، مما يجعلها تستطيع أن تتسارع من نقطة الاستداد 0 حتى تصل لسرعة 100 كم/ساعة خلال 12.9 ثانية.

وتتسارع العجلات عبر علبة تروسCVT أوتوماتيكية الأداء، كما دعمت بوسائد الحماية الهوائية AIR BAGS، و فرامل مانعة للانغلاق ABS وEBD، و انظمة المساعدة على خوض المنحدرات و الرتفعات، إلى جانب أنظمة مساعدة المكابح، بالاضافة إلى مستشعرات ركن خلفية و كاميرا 360 درجة.

تأتي أيضًا بمرايات كهربائية جانبية، و حزمة من الكماليات مثل، مثبت سرعة، و مصابيح LED، و رز ايقاف و تفعيل المحرك، و مكيف هواء اوتوماتيكي، و مقود حركة متعدد اللمهام، و نظام ترفيهي بعدد مكبرات صوت تتراوح بين 4 و 6 تدعمهم شاشة بقياس 7 بوصة، و فتحة سقف بانوراما للفئات الاعلى تجهيزًا.





ويبلغ السعر الرسمي للسيارة NISSSAN QASHQAI موديل 2021

الفئة الأولى أوتوماتيك موديل VISIA 2021 محرك 1200 سي سي تيربو بسعر 371.400 جنيه.

الفئة الثانية أوتوماتيك موديل ACENTA 2021 محرك 1200 سي سي تيربو بسعر 407.400 جنيه.

الفئة الثالثة أوتوماتيك موديل TEKNA 2021 محرك 1200 سي سي تيربو بسعر 431.400 جنيه.

الفئة الرابعة أوتوماتيك موديل MIDNIGHT 2021 1200 سي سي تيربو بسعر 445.500 جنيه.