شاهد .. أول صور لهاتف iQOO Neo5 بمواصفات خارقة من شركة فيفو

كشفت تسريبات مصورة لأول مرة عدد من مواصفات هاتف iQOO Neo5 من شركة فيفو الصينية، والذى من المقرر أن يتم إطلاقه يوم 16 مارس القادم، والذى سياتى باللونين الأزرق و الأسود ، مع نوتش صغير فى أعلى الشاشة، للكاميرا السيلفى .





وبحسب موقع Gizmochina فإن هاتف iQOO Neo5 سيأتى بشاشة قياس 6.62 بوصة، من نوع S-AMOLED E3 ، بجودة +Full HD ، مع مستشعر للبصمة تحت الشاشة، ومعدل متوسط تحديث الشاشة 90 هرتز فى الثانية .





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وسيأتى هاتف iQOO Neo5 ب 3 كاميرات خلفية الأساسية بدقة 13 ميجا بيكسل من تصنيع شركة سونى اليابانية بمستشعر من نوع IMX589 ، والثانية بمستشعر فائق الاتساع بدقة 2 ميجا بيكسل، وتأتى الكاميرا الثالثة مع مستشعر للعمق دقة 2 ميجا بيكسل، وكاميرا سيلفى بدقة 16 ميجابكسل.









ويعمل هاتف vivo iQOO Neo5 بمعالج من نوع Snapdragon 870 من شركة كوالكوم الأمريكية ، مع نسختى للمساحة الداخلية 128 و 256 جيجا بايت، وذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام من نوع LPDDR4x ، ونظام تشغيل Android 11، وواجهة مستخدم للسوفت وير Origin OS .





وسيحتوى هاتف vivo iQOO Neo5 على بطارية 4400 مللى أمبير فى الساعة، تدعم الشحن السريع السلكى بقوة 88 واط ، والشحن السريع اللاسلكى بقوة 66 واط.



