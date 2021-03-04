بإمكانيات متطورة.. فيفو تطلق رسميا أحدث هواتفها S9 5G وS9e 5G.. سعر ومواصفات

أعلنت شركة فيفو Vivo ، رسميا، عن أحدث هواتفها من الفئة المتوسطة S9 5G وS9e 5G، واللذان يأتيان تصميم مماثل لإصدار الشركة السابق vivo S7، ولكن بمواصفات داخلية متطورة.









مواصفات وسعر هاتف vivo S9 5G

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، يعمل هاتف vivo S9 5G، بمعالج من إنتاج شركة ميدياتك من نوع Dimensity 1100، بتكنولوجيا 6 نانومتر، يقدم دعما لشبكات الجيل الخامس 5G.

















ويأتي هاتف S9 5G، بشاشة من نوع AMOLED، بقياس 6.44 بوصة، تدعم تقنية HDR10 +، وبجودة عرض FHD +، تعمل بمعدل تحديث عال قدره 90 جيجاهرتزا في الثانية.









ويمتاز هاتف Vivo S9، بكاميرا خلفية ثلاثية، الرئيسية منها تأتي بدقة 64 ميجابيكسل، وعدسة بزواية واسعة بدقة 8 ميجابيكسل، وعدسة بدقة 2 ميجابيكسل مخصصة للتصوير الكلي، بالإضافة إلى كاميرا أمامية مزدوجة بدقة 44 ميجابيكسل وعدسة بدقة 8 ميجابكسل للصور الثابتة فائقة الدقة.













ويحتوي هاتف Vivo S9، على بطارية بقوة 4000 مللى أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 33 وات، ويعمل الهاتف بواجهة المستخدم OriginOS، الجديدة من فيفو والمرتكزة على نظام التشغيل أندرويد 10.









ويتوفر هاتف vivo S9 5G، بسعر 510 دولار (أي ما يعادل 7 آلاف و900 جنيه مصري)، لإصدار 12 + 256 جيجابايت، وبسعر 465 دولار (أي ما يعادل 7 آلاف و200 جنيه مصري)، لطراز 8 + 128 جيجابايت.









مواصفات وسعر هاتف Vivo S9e 5G

يتشابه طراز Vivo S9e، مع الإصدار السابق S9 5G من حيث نوع وقياس الشاشة، ولكنه يختلف من حيث نوع معالج حيث يعمل بمعالج Dimensity 820، والذي يقدم أيضًا دعما لشبكات الجيل الخامس 5G.









ويقدم هاتف Vivo S9e 5G، كاميرا أمامية واحدة تأتي بدقة 32 ميجابيكسل، ويتشارك الهاتف بنفس مواصفات إعداد الكاميرا الخلفية الثلاثي بهاتف S9 5G، إلى جانب سعة البطارية وسرعة الشحن.





ويتوفر هاتف Vivo S9e 5G، في الأسواق الصينية مقابل سعر يبدأ من 370 دولارا (أي ما يعادل 5 آلاف و700 جنيه مصري)، لإصدار 8 + 128 جيجابايت، وبسعر 420 دولارا (أي ما يعادل 6 آلاف و500 جنيه مصري)، لنسخة 8 + 256 جيجابايت.



