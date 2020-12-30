رسميًا.. فيفو تعلن عن Vivo X60 و X60 Pro بمعالج Exynos 1080.. سعر ومواصفات

Vivo X60 Pro ، وذلك بعد العديد من الإعلانات التشويقية والتسريبات التي ظهرت حول الهاتفين خلال الأسابيع الماضية. كشفت شركة فيفو Vivo ، رسميا النقاب عن أحدث هواتفها الرائدة في الأسواق الصينية هما Vivo X60 و، وذلك بعد العديد من الإعلانات التشويقية والتسريبات التي ظهرت حول الهاتفين خلال الأسابيع الماضية.





وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، يشترك كلا الهاتفين في المواصفات مع وجود اختلافات في الكاميرات وخيارات التخزين وذاكرة الوصول العشوائي والبطارية.





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ومن بين الميزات المشتركة، هي الشاشة والتي تأتي من نوع E3 AMOLED، وبقياس 6.56 بوصة، وبدقة 2376×1080 بكسل، تدعم +HDR10 ومعدل تحديث عالٍ للشاشة قدره 120 هرتزا في الثانية.





ويعمل كلا الهاتفين بواسطة معالج من نوع Exynos 1080، المصنع بتقنية 5 نانوميتر، وكما يعمل هاتفي Vivo X60 و X60 Pro، بواجهة المستخدمة الأحدث من فيفو OriginOS 1.0، المرتكزة على نظام التشغيل أندرويد 11.





ويحتوي هاتف X60 Pro، على كاميرا خلفية بعدسة رئيسية بمستشعر IMX598 من سوني، بدقة 48 ميجابكسل مع 4 محاور للتثبيت البصري للصورة، وعدسة واسعة الزاوية بدقة 13 ميجابكسل ومجال رؤية 120 درجة وتتضاعف لتعمل ككاميرا ماكرو، وعدسة مقربة بدقة 13 ميجابكسل، وعدسة Periscope بدقة 8 ميجابكسل بقدرة تكبير 5x.









ويضم هاتف X60 Pro، ذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 12 جيجابايت، بالإضافة إلى ذاكرة تخزين داخلية بسعة 256 جيجابايت من نوع UFS 3.1، ويحتوي على بطارية بقوة 4200 مللي أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 33 وات.





وبينما يقدم هاتف X60، كاميرا خلفية بعدسة رئيسية بمستشعر IMX598 من سوني، بدقة 48 ميجابكسل مع 4 محاور للثبيت البصري للصورة، وعدسة واسعة الزاوية بدقة 13 ميجابكسل ومجال رؤية 120 درجة وتعمل أيضا بصفتها عدسة ماكرو، وعدسة مقربة بدقة 13 ميجابكسل.





ويحتوي هاتف X60 ، على بطارية بقوة 4300 مللي أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 33 وات، ويأتي هاتف فيفو الجديد بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعتي 128و256 جيجابايت.









ويتوفر هاتفي فيفو X60 و X60 Pro، للحجز المسبق بدءًا من اليوم، على أن يصل للمستخدمين في 8 يناير، ويتوفر هاتف X60 بسعر 530 دولار لنسخة 8 + 128 جيجابايت (أي ما يعادل 8337 جنيها مصريا)، و 580 دولارًا لنسخة 8 + 256 جيجابايت (أي ما يعادل 9,124 جنيه مصري)، بينما يتوفر هاتف X60 Pro بسعر 690 دولارًا لنسخة 12 + 256 جيجابايت (أي ما يعادل 10854 جنيها مصريا).