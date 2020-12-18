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تكنولوجيا

فيديو يكشف تحفة فيفو المرتقبة vivo X60 Pro

الجمعة 18/ديسمبر/2020 - 04:02 م
سلسلة vivo X60
سلسلة vivo X60
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شيماء عبد المنعم
تستعد شركة فيفو الصينية، لإطلاق سلسلة هواتفها الأحدث vivo X60، خلال الشهر الجاري، والتي من المتوقع أن تعمل هذه التشكيلة بأول مجموعة شرائح بتقنية 5 نانوميتر من إنتاج شركة سامسونج باستخدام معالج من نوع Exynos 1080.


وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، نشرت شركة فيفو vivo، صورا رسمية لسلسلة هواتف  X60، حيث أكدت من خلالها أنه تعمل مع شركة تصنيع العدسات الشهير Zeiss، على تطوير إعدادات الكاميرا الخاصة بالهواتف الجديدة.

واليوم، كشفت شركة فيفو النقاب عن العروض الرسمية لهاتفي vivo X60 و vivo X60 Pro، حيث قامت بنشر الصور الرسمية لسلسلة هواتفها الجديدة والألوان التي ستأتي بها على متجر vivo عبر الإنترنت في الصين.

وتظهر الصور أن هاتف vivo X60 Pro، سيأتي في خياراين لونين هي الأسود والأزرق المتدرج، وسيأتي مع عدسة بيريسكوب إضافية للكاميرا المقربة من إنتاج شركة Zeiss، كما سيأتي الهاتف بشاشة كبيرة ذات حواف منحنية من كلا الجانبين.

vivo X60 Pro

وبينما سيأتي الإصدار العادي من هاتف vivo X60، بشاشة عادية مسطحة، ولكن بثلاثة خيارات لونية هي الأبيض والأسود والأزرق المتدرج، وسيحتوي كلا الهاتفين على كاميرا رئيسية بدقة 48 ميجابكسل، مقترنة بكاميرا عريضة بدقة 13 ميجابكسل وكاميرا خلفية بدقة 13 ميجابكسل.

vivo X60

وحسبما ورد في التسريبات الأخيرة، سيأتي جهاز X60 Pro، بمستشعر8 ميجابيكسل خلف المنظار مما يوفر تقريب بصري بدقة 5x و 60x رقمي، ومن المقرر أن تعلن شركة فيفو رسميا عن سلسلة vivo X60، يوم 29 ديسمبر الجاري.
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