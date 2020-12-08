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تكنولوجيا

ببطارية 5000 مللى أمبير .. فيفو تعلن رسميا عن هاتف vivo Y52s.. سعر ومواصفات

الثلاثاء 08/ديسمبر/2020 - 03:01 ص
فيفو تعلن رسميا عن
فيفو تعلن رسميا عن هاتف vivo Y52s
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ندى على
أعلنت شركة فيفو الصينية، رسميا، عن هاتفها vivo Y52s من فئة الهواتف المتوسطة، والذى جاء بتقنية الجيل الخامس للاتصالات 5G ، مع عدد من الإمكانات الجيدة والسعر المتوسط، إلى جانب البطارية ذات السعه الكبيرة. 

وبحسب موقع GSMArena فإن هاتف vivo Y52s يأتى بشاشة قياس 6.58 بوصة، من نوع LCD ، بدقة FHD+ ، مع معدل تحديث جيد 90 هرتز فى الثانية، مع نوتش فى أعلى يسار الشاشة على شكل قطرة ماء للكاميرا السيلفى بدقة 8 ميجا بيكسل، بالإضافة إلى مستشعر للبصمة على الجانب الأيمن للهاتف. 


vivo Y52s quietly announced in China - GSMArena.com news
ويأتى هاتف vivo Y52s بكاميرا خلفية مزدوجة الرئيسية بدقة 48 ميجا بيكسل، ومستشعر للعمق دقة 2 ميجا بيكسل بالإضافة إلى فلاش قوى LED ، مع ألوان الرمادى والأزرق والأبيض والوردى والبنفسجى والفيروزى.  

ويعمل هاتف vivo Y52s بمعالج من نوع Dimensity 720 للفئة المتوسطة مع نسختين من ذاكرة الوصول العشوائى 6 و 8 جيجا بايت رام، ونسخة واحدة من ذاكرة التخزين العشوائى 128 جيجا بايت، مع نظام تشغيل أندرويد 10، وواجهة مستخدم للسوفت وير FuntouchOS 10.5 . 

Tanie telefony 5G stają się standardem – oto Vivo Y52s - TELEPOLIS.PL

ويحتوى هاتف vivo Y52s على بطارية كبيرة سعة 5000 مللى أمبير ، تدعم الشحن السريع بقوة 18 واط ، مع منفذ شحن من نوع USB-C.  
ويبلغ سعر هاتف vivo Y52s جوالى 245 دولار أمريكى لأصغر نسخة أى ما يعادل 3842 حوالى جنيه مصرى ، فيما تبلغ أكبر نسخة 275 دولار أى ما يعادل حوالى 4312  جنيه مصرى  . 

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