ببطارية 5000 مللى أمبير .. فيفو تعلن رسميا عن هاتف vivo Y52s.. سعر ومواصفات

أعلنت شركة فيفو الصينية، رسميا، عن هاتفها vivo Y52s من فئة الهواتف المتوسطة، والذى جاء بتقنية الجيل الخامس للاتصالات 5G ، مع عدد من الإمكانات الجيدة والسعر المتوسط، إلى جانب البطارية ذات السعه الكبيرة.





وبحسب موقع GSMArena فإن هاتف vivo Y52s يأتى بشاشة قياس 6.58 بوصة، من نوع LCD ، بدقة FHD+ ، مع معدل تحديث جيد 90 هرتز فى الثانية، مع نوتش فى أعلى يسار الشاشة على شكل قطرة ماء للكاميرا السيلفى بدقة 8 ميجا بيكسل، بالإضافة إلى مستشعر للبصمة على الجانب الأيمن للهاتف.









ويأتى هاتف vivo Y52s بكاميرا خلفية مزدوجة الرئيسية بدقة 48 ميجا بيكسل، ومستشعر للعمق دقة 2 ميجا بيكسل بالإضافة إلى فلاش قوى LED ، مع ألوان الرمادى والأزرق والأبيض والوردى والبنفسجى والفيروزى.





ويعمل هاتف vivo Y52s بمعالج من نوع Dimensity 720 للفئة المتوسطة مع نسختين من ذاكرة الوصول العشوائى 6 و 8 جيجا بايت رام، ونسخة واحدة من ذاكرة التخزين العشوائى 128 جيجا بايت، مع نظام تشغيل أندرويد 10، وواجهة مستخدم للسوفت وير FuntouchOS 10.5 .









ويحتوى هاتف vivo Y52s على بطارية كبيرة سعة 5000 مللى أمبير ، تدعم الشحن السريع بقوة 18 واط ، مع منفذ شحن من نوع USB-C.

ويبلغ سعر هاتف vivo Y52s جوالى 245 دولار أمريكى لأصغر نسخة أى ما يعادل 3842 حوالى جنيه مصرى ، فيما تبلغ أكبر نسخة 275 دولار أى ما يعادل حوالى 4312 جنيه مصرى .



