بدون إطلاق رسمي .. طرح هاتف VIVO V20 2021 بالأسواق في هذا البلد.. تفاصيل





vivo V20 2021 بشاشة قياس 6.4 بوصة من نوع AMOLED ، بها نوتش على هيئة قطرة ماء فى أعلى منتصفها لصور السيلفي و مكالمات الفيديو. وبحسب جي إس إم آرينا التقني، يأتى





جاء هاتف vivo V20 2021 بمعالج من نوع Qualcomm SDM730 Snapdragon 730 بقوة 2.2 جيجاهيرتز، مع ذاكرة وصول عشوائى رام سعة 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية سعة 128 جيجابايت، و إمكانية إضافة كارت ذاكرة خارجية.





ولمحبي التصوير جاء vivo V20 2021 بكاميرا أساسية ثلاثية بدقة 64 و 8 و 2 ميجابيكسل، و الأمامية بدقة 44 ميجابيكسل، بالإضافة لفلاش قوي من نوع LED.





يحتوى vivo V20 2021 على بطارية كبيرة سعة 4000 مللى أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 33 واط من خلال منفذ شحن USB-C، و سيعمل بنظام أندرويد 11، بالإضافة لقارىء بصمة الإصبع أسفل الشاشة نفسها.





كما يمكنك الحصول علي الهاتف فى لونين هما Sunset Melody و Midnight Jazz، مقابل سعر يعادل 5400 جنيه مصري.