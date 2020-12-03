بـ شاشة وبطارية أكبر.. فيفو تطلق هاتف Vivo Y51 رسميا.. تعرف على السعر والمواصفات

قدمت شركة فيفو vivo ، هاتفا يسمى vivo Y51 في شهر ديسمبر 2015، والذي يتم تشغيله بواسطة معالج من نوع Snapdragon 410، وفي شهر سبتمبر المنصرم، أطلقت هاتفا جديدا يحمل نفس الأسم Y51 والذي جاء مع مجموعة شرائح Snapdragon 665، وشاشة من نوع AMOLED، وكاميرا خلفية رباعية دقة الرئيسية منها 48 ميجابكسل.





وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" المتخصص في مجال التقنية، كشفت شركة "فيفو" الصينية اليوم، النقاب عن هاتف ذكي جديد يحمل نفس الاسم vivo Y51، ولكنه هذه المرة له تصميما، ومواصفات داخلية مختلفة.









وتم تصميم هاتف vivo Y51، بشاشة من نوع LCD، و بقياس 6.58 بوصة، ووبدقة +FHD، وهي بذلك أكبر بنحو 0.2 بوصة مقارنة بسابقه، ويحتوي الجهاز الجديد على بطارية بسعة أكبر بقوة 5000 مللي أمبير في الساعة.









ويختلف التصميم الجديد عن سابقه من حيث إعدادات الكاميرا، حيث يقدم هاتف vivo Y51، كاميرا خلفية ثلاثية الرئيسية بدقة 48 ميجابكسل، والثانية للتصوير الفائق العرض بدقة 8 ميجابكسل، والثالثة للتصوير الماكرو بدقة 2 ميجابكسل.





واستبدلت "فيفو" قارئ بصمة الإصبع الموجود أسفل الشاشة في الإصدار السابق لشهر سبتمبر، بمستشعر مثبت في زر على جانب الجهاز الجديد ، ويشمل هاتف vivo Y51، ذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 جيجابايت، وكما يعمل بواجهة المستخدم Funtouch OS 11 المرتكزة على نظام التشغيل Android 11.





ويتشارك الهاتف الجديد مع سابقه، من حيث نوع المعالج Snapdragon 665، وذاكرة التخزين الداخلية التي تأتي بسعة 128 جيجابايت قابلة للتوسعة، وكاميرا سيلفي بدقة 16 ميجابكسل، وكما يدعم هاتف vivo Y51، تقنية الشحن السريع بقدرة 18 وات، عن طريق منفذ USB-C.





ووفقا لـ "فيفو" سيتوفر هاتف vivo Y51 ، بلونين الأزرق المتدرج والأبيض الكريستالي، في إندونيسيا مقابل سعر يعادل 225 دولار أمريكي (أي ما يعادل 3,995 جنيها مصريا).