بتقنية 5G.. فيفو تطلق هاتف V20 Pro.. صور

أعلنت شركة فيفو vivo ، عن أحدث هواتفها الذكية V20 و V20 SE و V20 Pro 5G، في شهر سبتمبر الماضي، وقد دشنت الشركة بالفعل إصدارين فقط من هذه التشكيلة بالهند وهم الإصدار العادي إلى جانب إصدار SE، والان ينضم إليهم الإصدار المحترف V20 Pro 5G.





وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، يتوفر هاتف V20 Pro 5G ، حاليا بالهند بلونين فقط وهم الرمادي والأزرق المتدرج، ويأتي في نسخة واحدة من حيث الذاكرة العشوائية رام بسعة 8 جيجابايت وذاكركرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت.









وسيطرح هاتف vivo V20 Pro 5G، للبيع بدءا من اليوم من خلال متجر فيفو الرسمي عبر الإنترنت، ومتجري Flipkart وأمازون بالهند، مقابل سعر يعادل 410 دولارا أمريكيا (أي ما يعادل 6,418 جنيها مصريا).





ويتم تشغيل هاتف V20 Pro 5G، بواسطة معالج من نوع Snapdragon 765G، والذي يقدم دعما لشبكات الجيل الخامس 5G، وكما يعمل الهاتف بواجهة المستخدم Funtouch OS 11 المرتكزة على نظام التشغيل Android 10، ولكنه سيحصل على أندرويد 11 خلال الأسبوع الجاري.









ويتميز هاتف V20 Pro 5G، بشاشة من نوع AMOLED ، بقياس 6.44 بوصة، وبدقة 2400×1080 بكسل، وتحتوي على قارئ بصمة الأصبع مدمج تحتها للمصادقة البيومترية، وقطع مخصص للكاميرتين الأماميتين اللتين تأتيان بدقة 44 ميجابكسل للرئيسية مع فتحة عدسة f/2.0، وبدقة 8 ميجابكسل للثانوية مع فتحة عدسة f/2.28.





ويحتوي الجزء الخلفي من هاتف V20 Pro 5G، المصنوع من الزجاج من نوع AG Matte Glass، وهو مقاوم للخدش وأقل عرضة لبصمات الأصابع، على إعداد كاميرا ثلاثي، الرئيسية بدقة 64 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/1.89، ودقة الثانية المخصصة للتصوير الفائق العرض بزاوية 105 درجات هي 8 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.2، ودقة الثالثة 2 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.4.





ويعمل هاتف V20 Pro 5G من فيفو، ببطارية بقوة 4000 مللي أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 33 وات، ويتم شحنها عبر منفذ USB-C.



