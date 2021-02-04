رسمياً.. فيفو تطلق أحدث هواتفها vivo S7t بتقنية الـ 5G.. صور

أطلقت شركة فيفو Vivo ، هاتفا ذكيا جديدا يسمى vivo S7t، وكما يوحي الاسم فهو يشابه الإصدار الحالى من الشركة الصينية vivo S7، لكنه يعمل بواسطة معالج مختلف ليقدم دعما لشبكات الجيل الخامس 5G.





أندرويد 11. وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، يأتي هاتف فيفو الجديد vivo S7t، مدعوما بمعالج من إنتاج شركة ميدياتك من نوع Dimensity 820، ويعمل الهاتف الذكي بواجهة المستخدم OriginOS 1.0، المرتكزة على نظام التشغيل الأحدث من جوجل11.





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ويتشارك هاتف فيفو الجديد مع الإصدار السابق للشركة vivo S7، من حيث الكاميرا والشاشة والبطارية، حيث يقدم هاتف vivo S7t، شاشة من نوع AMOLED، بقياس 6.44 بوصة، وبدقة 1080 x 2400 بيكسل.









ولعشاق التصوير، يضم هاتف vivo S7t، كاميرا خلفية ثلاثية الرئيسية منها بدقة 64 ميجابيكسل، وعدسة فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابيكسل، وكاميرا لتصوير العمق بدقة 2 ميجابيكسل، بالإضافة إلى كاميرا أمامية مزدوجة بدقة 44 و8 ميجابيكسل على التوالى.





ويحتوي هاتف vivo S7t، على إصدار واحد فقط بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت، كما يعمل ببطارية بقوة 4000 مللى أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 33 وات.





ويتوفر هاتف vivo S7t، للحجز المسبق في الصين بلونين هما الأسود والأزرق المتدرج، مقابل سعر يعادل 400 دولار أمريكي (أي ما يعادل 6,274 جنيها مصريا).







