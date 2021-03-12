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تكنولوجيا

فيفو تعلن الموعد الرسمي لإطلاق هواتف vivo X60 الرائدة فى الأسواق العالمية

الجمعة 12/مارس/2021 - 09:00 م
فيفو تعلن الموعد
فيفو تعلن الموعد الرسمى لإطلاق هواتف vivo X60 الرائدة
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ندى على
أعلنت شركة فيفو الصينية، أنها ستطلق مجموعة هواتفها الرائدة vivo X60، رسميا، فى الهند يوم 25 مارس المقبل، وذلك تمهيدا لإطلاقها فى الأسواق العالمية بعدها بأيام قليلة، وذلك بعد ظهرت للمرة الأولى فى الصين، منذ ثلاثة أشهر. 

وبحسب موقع GSMArena فإن هواتف vivo X60 تشمل ثلاثة هواتف رائدة هى :  Vivo X60  و Vivo X60 Pro و +Vivo X60 Pro، والتى جاءت بأفضل معالج فى الأسواق حتى الآن لهواتف الأندرويد وهو معالج Snapdragon 888. 


وجاء الهاتف الأغلى والأعلى إمكانات +Vivo X60 Pro بشاشة قياس 6.56 بوصة، من نوع OLED ، مع معدل تحديث الشاشة 120 هرتز فى الثانية، ومستشعر للبصمة تحت الشاشة، ونوتش صغير فى أعلى الشاشة للكاميرا السيلفى، مع تقنية HDR10 ، ودقة 1080 بيكسل، مع تسجيل الفيديو بدقة 4K. 

ويأتى هاتف +Vivo X60 Pro ب 4 كاميرات خلفية، منها كاميرتين أساسيتين، الأولى بدقة 48 ميجا بيكسل، وفتحة عدسة f / 2.2، والثانية بدقة 50 ميجا بيكسل بمستشعر Samsung GN1  بفتحة عدسة f / 1.57 ، مع كاميرا بورتريه  دقة 32 ميجا بيكسل، وكاميرا رابعة بدقة 8 ميجا بيكسل، أما الكاميرا السيلفى 32 ميجا بيكسل .

ويعمل هاتف +Vivo X60 Pro بمعالج من نوع Snapdragon 888 من شركة كوالكوم الأمريكية، حيث يعتبر أفضل معالج لهواتف الأندرويد حتى الآن، وسيكون الهاتف هو أول هاتف فى شركة فيفو يصدر بمثل هذا المعالج، ويتميز المعالج بسرعة نقل للبيانات تصل إلى 6400 ميجابت / ثانية، و 5 نانومتر، كما سيصدر الهاتف يتقنية الجيل الخامس للاتصالات 5G ، ونظام تشغيل أندرويد 11، وواجهة مستخدم OriginOS 1.0.  

ويحتوى هاتف +Vivo X60 Pro على بطارية سعة 4200 مللى أمبير فى الساعة، بقوة 55 واط ، الأمر الذى سيجعله قادرا على شحن حوالى 95% من البطارية فى أقل من 40 دقيقة، مع منفذ شحن من نوع  USB-C . 

ويبلغ سعر هاتف +Vivo X60 Pro حوالى 775 دولار أمريكى أى ما يعادل 190 . 12 ألف جنيه مصرى، وذلك  لنسخة 128 /8 جيجا بايت.
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