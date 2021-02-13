شاهد.. براءة اختراع تكشف تصميم هاتف فيفو الخارق.. قابل للطي للخارج ومزود بـ 5 كاميرات

قدمت شركة فيفو vivo براءة اختراع لهاتف جديد قابل للطي، حيث يعد الجهاز الجديد أحدث حلول الشركة الصينية للمنافسة في مجال الأجهزة القابلة للطي، إذ تقدم شركات تصنيع الهواتف الذكية حلولا مختلفة للمنافسة بقوة في سوق الأجهزة المستقبلية بتقنيات شاشات مطوية مختلفة.









وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، تأتي براءة الاختراع من شركة فيفو لتصميم هاتف قابل للطي يحاكي إصدار نظيرتها موتورولا والمسمى Motorola StarTAC العكسي، والذي يضم مفصلة خارجية في الأسفل وشاشة ممتدة إلى اللوحة الخلفية.

















ورصدت براءة اختراع فيفو الجديدة ضمن قوائم الإدارة الوطنية الصينية للملكية الفكرية CNIPA، مع رسومات تظهر تصميم الهاتف الجديد من جميع الجوانب.









وكشفت الصور المرافقة لبراءة الاختراع عن خطط فيفو لوضع خمس كاميرات على الجزء الخلفي من هاتفها القابل للطي، والتي ستظهر في شكل حر (X) داخل إعداد مربع، إلى جانب فلاش LED وهو عبارة عن شريط صغير على الجانب الأيمن مثل هاتف vivo X50 Pro.









ولا يعني الحصول على براءة اختراع لهذا التصميم غير العادي لهاتف قابل للطي، أن شركة فيفو تخطط لإطلاق الجهاز قريبا للاستخدام التجاري.









يشار إلى أن شركات تصنيع الهواتف الذكية تقوم بتجربة عدد من التصميمات المختلفة للهواتف القابلة للطي مع وجود أعداد بسيطة منها داخل الشركة المصنعة فقط، وبعض تلك الأجهزة لم يتم إطلاقها إلى الأسواق حتى الآن، ولكن هي فقط دليل على تطوير الشركات التقنية لمزيد من الأفكار الرائعة التي تخرج عن نطاق الهواتف التي تعمل باللمس التي يتم تصنيعها حاليا.







