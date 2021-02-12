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تكنولوجيا

فيفو تعتزم طرح هاتف iQOO 7 خلال أيام.. سعر ومواصفات

الجمعة 12/فبراير/2021 - 04:01 م
تسريبات تكشف السعر
تسريبات تكشف السعر العالمى لهاتف iQOO 7 من فيفو
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ندى على
كشفت تسريبات أن شركة فيفو الصينية تعتزم طرح هاتفها الرائد iQOO 7 فى الأسواق العالمية خلال أيام بعد إطلاقه فى الصين الشهر الماضى، بمعالج معالج Snapdragon 888 وقوة شحن خارقة. 

وبحسب موقع Tech Radar فإنه من المتوقع أن يبلغ السعر العالمى لهاتف iQOO 7  حوالى 592 دولار أمريكى اى ما يعادل حوالى 9250 جنيه مصرى لنسخة 128 / 8 جيجا بايت. 


أما نسخة 256 / 12 جيجا بايت من الهاتف  فستبلغ حوالى 661 دولار أمريكى اى ما يعادل حوالى 10.300 آلاف جنيه مصرى. 

وأتى هاتف iQOO 7 بشاشة قياس 6.62 بوصة، من نوع AMOLED ،  بجودة +FHD ، مع معدل تحديث 120 هرتز فى الثانية، بالإضافة إلى تقنية +HDR10 ، مع مكبرات صوت استريو مزدوجة مع صوت Hi-Res . 

وجاءت كاميرات هاتف  iQOO 7 عبارة عن 3 كاميرات خلفية الأساسية  بدقة 48 ميجا بيكسل، مع مستشعر بزاوية واسعة دقة 13 ميجا بيكسل، مع مجال رؤية 120 درجة، مع مستشعر آخر من نوع telephoto بدقة 13 ميجا بيكسل، مع تقنية HDR ، وكاميرا سيلفى 16 ميجا بيكسل. 

ويعمل هاتف iQOO 7 بمعالج من نوع Snapdragon 888 من شركة كوالكوم الأمريكية، والذى يعد أفضل معالج حتى الآن يتم استخدامه مع الهواتف الرائدة، مع نسختى للمساحة الداخلية 128 و 256 جيجا بايت، مع نسختى للذاكرة العشوائية 8 و 12 جيجا بايت رام، ونظام تشغيل  Android 11 .

ويحتوى هاتف iQOO 7 على بطارية بسعة 4000 مللى أمبير فى الساعة، تدعم الشحن السريع بقوة 65 واط ، وشاحن سريع بقوة 120 واط ، تستطيع شحن الهاتف فى 15 دقيقة فقط .


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