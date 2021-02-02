بـ 2 كاميرا سيلفي فائقة الدقة.. تسريبات تكشف مواصفات هاتف Vivo S9

كشفت تسريبات أن شركة فيفو الصينية ستطلق هاتف Vivo S9 فى 6 مارس القادم حيث سيكون الهاتف أو أول هاتف من الشركة يقدم دقة خارقة فى كاميرات السيلفى.

وبحسب موقع Gizmochina فإن هاتف Vivo S9 سيصدر ب 2 كاميرا سيلفى الرئيسية منها ستكون بدقة 44 ميجا بيكسل، أما الثانية ستأتى مع عدسة فائقة الاتساع، بالإضافة إلى 3 كاميرات خلفية الأساسية ستأتى بدقة 64 ميجا بيكسل.





وسيأتى هاتف Vivo S9 بشاشة قياس 6.4 بوصة من نوع AMOLED ، مع معدل تحديث 90 هرتز فى الثانية، ومستشعر للبصمة، مع نوتش صغير فى أعلى الشاشة لكاميرات السيلفى.





وسيعمل هاتف Vivo S9 بمعالج من نوع Dimensity 1100 من شركة ميديا تيك، حيث سيكون أول هاتف من الشركة يتم دعمه بهذا المعالج، بالإضافة إلى حصول الهاتف على تقنية الجيل الخامس من الاتصالات 5G .





ومن المتوقع أن يحصل الهاتف على بطارية بسعة اكبر من 4000 مللى أمبير فى الساعة، مع نظام التشغيل أندرويد 11 ومساحة تخزين داخلى 256 جيجا بايت ، وذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت رام.



