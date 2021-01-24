بمعالج Dimensity 820.. تسريبات تكشف مواصفات هاتف فيفو Vivo S7t

كشفت شركة فيفو Vivo ، النقاب عن هاتف vivo S7 5G خلال شهر أغسطس الماضي، ثم تبعته بهاتف vivo S7e 5G خلال شهر نوفمبر من العام الماضي، ومن جديد تستعد الشركة الصينية لإطلاق عضو ثالث من السلسلة يطلق عليه اسم vivo S7t.





هاتف فيفو القادم vivo S7t، سيأتي ضمن فئة الهواتف المتوسطة والذي سيتم تشغيله بواسطة معالج من نوع Dimensity 820. وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، أظهرت أحدث التسريبات التي نشرت عبر Digital Chat Station، أنالقادم vivo S7t، سيأتي ضمن فئة الهواتف المتوسطة والذي سيتم تشغيله بواسطة معالج من نوع Dimensity 820.









ووفقا للتسريبات، سيأتي هاتف vivo S7t بشاشة من نوع AMOLED، بقياس 6.44 بوصة، وبدقة عرض FullHD+، مع قارئ بصمات الأصبع مدمج أسفل الشاشة، وسيحتوي هاتف فيفو المرتقب مع بطارية بقدرة 4000 مللى أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 33 وات.





ومن المتوقع أن يحتوي هاتف vivo S7t، مجموعة خمس كاميرات تشمل مستشعر بدقة 44 ميجابيكسل، ومستشعر بدقة 8 ميجابيكسل بزوايا عرض واسعة للكاميرا الأمامية، بالإضافة إلى كاميرا خلفية المستشعر الرئيسي منها الكاميرة بدقة 64 ميجابيكسل، مع مستشعر بدقة 8 ميجابيكسل بزوايا عرض واسعة، وأخر بدقة 2 ميجابيكسل لعمق التصوير.





ومن المحتمل أن يقدم هاتف vivo S7t بنفس مواصفات vivo S7 5G، من حيث ذواكر التخزين، حيث سيأتي بنموذجين الأول بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية 128 جيجابايت، بينما الإصدار الثاني سيأتي بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 256 جيجابايت.



