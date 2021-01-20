بسعر منافس.. فيفو تطلق هاتف vivo Y20G ببطارية كبيرة وكاميرا ثلاثية.. صور

أطلقت شركة فيفو خمس هواتف ذكية ضمن سلسلة Y20، وهي كالآتي: Y20 و Y20i و Y20s و Y20A و (Y20 (2021، واليوم تضيف الشركة الصينية جهازا سادسا لتشكيلة الفئة المتوسطة يطلق عليه اسم vivo Y20G.





وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، يأتي هاتف فيفو vivo Y20G، بشاشة عالية الدقة من نوع LCD، بقياس 6.51 بوصة مزودة بكاميرا أمامية داخل نوتش على شكل قطرة ماء أعلى منتصف الشاشة للتصوير السيلفي بدقة 8 ميجابيكسل.









ويقدم هاتف vivo Y20G، كاميرا خلفية ثلاثية الرئيسية منها بدقة 13 ميجابيكسل، والثانية للتصوير المكارو بدقة 2 ميجابيكسل، والثالثة لتصوير العمق بدقة 2 ميجابيكسل.





ويتم تشغيل هاتف هاتف vivo Y20G، بواسطة معالج من نوع Helio G80، والذي يأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 6 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت.





وكما يعما الهاتف بواجهة المستخدم الأحدث Funtouch OS 11، المرتكزة على نظام التشغيل أندرويد 11، كما يأتي مزودًا بفتحة بطاقة microSD والتي تتيح توسيع مساحة التخزين حتى 1 تيرابايت.





ويتميز هاتف Y20G، بوجود ماسح ضوئي لبصمات الأصابع مثبت على جانب الجهاز تقول فيفو إنه يفتح الهاتف في 0.17 ثانية فقط،ويتوفر الهاتف الذكي بلونين هم الأسود والأزرق ويحتوي على بطارية بقوة 5000 مللي أمبير في الساعة يتم شحنها من خلال منفذ microUSB حتى 18 وات.





ويتوفر هاتف vivo Y20G، للبيع في الهند من خلال متاجر البيع بالتجزئة الألكترونية Amazon.in و Flipkart و Paytm و Tata Cliq، بسعر حوالي 205 دولارا أمريكيا (أي ما يعادل 3,224 جنيها مصريا).



