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تكنولوجيا

فيفو تطلق رسمياً هاتف (Vivo Y31 (2021.. سعر ومواصفات

الخميس 21/يناير/2021 - 09:08 ص
هاتف (Vivo Y31 (2021
هاتف (Vivo Y31 (2021
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شيماء عبد المنعم
كشفت شركة فيفو بالأمس عن هاتف Y20G في الهند، واليوم قامت الشركة الصينية بتوسيع سلسلة سلسلة Y الخاصة بها، بهاتف ذكي جديد ينطلق تحت اسم Vivo Y31.

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، أطلقت شركة فيفو هاتف Y31 في عام 2015، مع شاشة 4.7 بوصة، وكاميرا خلفية أحادية، لذلك سيحمل الإصدار الجديد اسم (Vivo Y31 (2021.

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ويتم تشغيل هاتف (Vivo Y31 (2021، بواسطة معالج من إنتاج شركة كوالكوم من نوع Snapdragon 662، والذي يأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 6 جيجابايت، ويحتوي الهاتف الذكي على مساحة تخزين داخلية تبلغ سعتها 128 جيجابايت، ولكنه يأتي أيضا مع فتحة مخصصة لبطاقة الذاكرة الخارجية microSD قابلة للتوسعة حتى 1 تيرابايت.

وقد تم تصميم هاتف (Vivo Y31 (2021، بشاشة بقياس 6.58 بوصة، من نوع LCD، وبدقة FullHD+، بها نوتش على شكل قطرة ماء أعلى منتصف الشاشة للكاميرا الأمامية التي تأتي بدقة 16 ميجابيكسل.

ويحتوي الجزء الخلفي من هاتف (Vivo Y31 (2021، على إعداد كاميرا خلفية ثلاثية الرئيسية منها بدقة 48 ميجابيكسل وأخرى لتصوير العمق بدقة 2 ميجابيكسل، والأخيرة لتصوير الماكرو بدقة 2 ميجابيكسل والتي تتيح لك التقاط الصور من مسافة 4 سم.

ويتميز هاتف (Vivo Y31 (2021، بتصوير فيديو فائق الاستقرار يستخدم التثبيت الإلكتروني للصور (EIS)، والوضع الليلي الفائق الذي يستخدم خوارزمية تقليل الضوضاء متعددة الإطارات لتقليل الضوضاء في صورك.

ويحتوي هاتف (Vivo Y31 (2021، على بطارية كبيرة بسعة 5000 مللى أمبير في الساعة تدعم الشحن السريع بقدرة 18 وات، يتم شحنها عن طريق منفذ منفذ USB-C.

وكما يمتاز هاتف (Vivo Y31 (2021 بقارئ بصمات الأصبع مثبت في الإطار الجانبي منه، بالإضافة إلى منفذ سماعة رأس بقياس 3.5 مللميتر، ويعمل الهاتف بواجهة المستخدم Funtouch OS 11، المرتكزة على نظام التشغيل أندرويد 11.

ويتوفر هاتف (Vivo Y31 (2021، بلونين الأسود والأزرق، مقابل سعر حوالي 225 دولارًا أمريكيًا (أي ما يعادل 3,539 جنيهًا مصريًا)، وهو متاح بالفعل للشراء في الهند من خلال متجر الشركة عبر الإنترنت ، Amazon.in ، Flipkart ، Paytm.

vivo Y31 (2021) in Racing Black color

vivo Y31 (2021) in Ocean Blue color
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