بقوة شحن خارقة.. تسريبات تكشف صور هاتف iQOO Neo5 .. سعر ومواصفات

كشفت تسريبات مصورة مواصفات هاتف vivo iQOO Neo5 من شركة فيفو الصينية، والذى سيتم إصداره فى الشهر القادم، حيث يأتى الهاتف بإمكانات جيدة للغاية مع بطارية ذات سعة كبيرة وقوة شحن خارقة.





وبحسب موقع GSMArena فإن هاتف iQOO Neo5 سيأتى بشاشة قياس كبيرة مسطحة 6.5 بوصة، من نوع LCD ، مع نوتش صغير فى أعلى الشاشة للكاميرا السيلفى ومستشعر للبصمة، ومعدل تحديث بسيط من المحتمل أن يكون 90 هرتز فى الثانية.













وسيأتى هاتف iQOO Neo5 ب 3 كاميرات خلفية الأساسية بدقة 48 ميجا بيكسل، والثانية بمستشعر فائق الاتساع بدقة 12 ميجا بيكسل، وتأتى الكاميرا الثالثة مع مستشعر للعمق دقة 2 ميجا بيكسل.





ويعمل هاتف vivo iQOO Neo5 بمعالج من نوع Snapdragon 870 من شركة كوالكوم الأمريكية ، مع مساحة داخلية 128 جيجا بايت، وذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام، ونظام تشغيل Android 11، وواجهة مستخدم للسوفت وير Origin OS .





وسحيتوى هاتف vivo iQOO Neo5 على بطارية 4400 مللى أمبير فى الساعة، تدعم الشحن السريع السلكى بقوة 88 واط ، والشحن السريع اللاسلكى بقوة 66 واط.





ومن المتوقع أن يبلغ سعر هاتف vivo iQOO Neo5 حوالى 456 دولار أمريكي أى ما يعادل 7270 حوالى جنيه مصرى.





وتستعد الشركة لإطلاق هاتف iQOO 9 الذى سيحتوى على بطارية مزدوجة كل منها بسعة أكبر من 2200 حيث ستبلغ سعتها الكاملة 4500 مللى أمبير فى الساعة، وذلك مع الشحن السريع بقوة 120 واط .











