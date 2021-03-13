مواطن يستغيث بأهل الخير للعثور على صديقه من ذوي الاحتياجات الخاصة

أرسل المواطن باسم اسماعيل استغاثة لخدمة بين الناس المقدمة من موقع صدي البلد الاخباري عن تغيب صديقة أحمد من ذوي الاحتياجات الخاصة .





وقال باسم في شكواه : تغيب صديقي أحمد أسماعيل من ذوى الاحتياجات الخاصة المقيم بمحافظة الفيوم يوم الخميس الموافق يوم 11/3/2021 ، مرتدي نفس الملابس المعروضة بالصورة ، ياريت اللى يتعرف عليه فضلا وليس أمرا يتحفظ عليه.





وأشار والدته سيدة كبيرة مسنة ومريضة وهتموت من كتر القلق عليه استحلفكم بالله تساعدونا .





وناشد أهل الخير نشر ومشاركة الصورة على اوسع نطاق حتى نتمكن من العثور عليه.





رقم للتواصل :

0101335111





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