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بين الناس

مواطن يستغيث بأهل الخير للعثور على صديقه من ذوي الاحتياجات الخاصة

السبت 13/مارس/2021 - 07:02 ص
صدى البلد
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ميرنا محمود
أرسل المواطن باسم اسماعيل استغاثة لخدمة بين الناس المقدمة من موقع صدي البلد الاخباري عن تغيب صديقة أحمد من ذوي الاحتياجات الخاصة .

وقال باسم في شكواه : تغيب صديقي أحمد أسماعيل من ذوى الاحتياجات الخاصة المقيم بمحافظة الفيوم يوم الخميس الموافق يوم 11/3/2021 ، مرتدي نفس الملابس المعروضة بالصورة ، ياريت اللى يتعرف عليه فضلا وليس أمرا يتحفظ عليه.

وأشار والدته سيدة كبيرة مسنة ومريضة وهتموت من كتر القلق عليه استحلفكم بالله تساعدونا .

وناشد أهل الخير نشر ومشاركة الصورة على اوسع نطاق حتى نتمكن من العثور عليه. 

رقم للتواصل : 
0101335111

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منّا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.
 
ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولًا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.
مواطن يستغيث بأهل الخير للعثور على صديقه من ذوي الاحتياجات الخاصة
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