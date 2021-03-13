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فن

بحبك.. بسمة بوسيل برفقة روبي

السبت 13/مارس/2021 - 06:03 ص
صدى البلد
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ميرنا محمود
نشرت النجمة  بسمة بوسيل زوجة الفنان تامر حسني صورة جديدة عبر خاصية الاستوري من خلال مقع التواصل الاجتماعي انستجرام .

وظهرت بسمة بوسيل برفقة الفنانة روبي و علقت قائلة : بحبك اوي .

يذكر ان حققت أغنية في حتة تانية لـ روبي، 200 الف مشاهدة عبر القناه الرسمية بعد طرحها عبر القناه الرسمية على موقع "اليوتيوب".

تقول كلمات الأغنية:" جالي بهداوة داوي جرح قديم وجدد .. روحي راحت مني نن عينه خدني غصب عني هوبا .. علم علامة جوة قلبي سابلي بصمة".

بسمه العيون ورسمه الشفايف شايف الحلاوة .. جالي بهداوة داوي جرح قديم وجدد .. روحي راحت مني نن عينه خدني غصب عني هوبا
علم علامة جوة قلبي سابلي بصمة .. بسمه العيون ورسمه الشفايف شايف الحلاوة".

"في حتة تانية" كلمات والحان عزيز الشافعي، وتوزيع توما

بحبك.. بسمة بوسيل برفقة روبي
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